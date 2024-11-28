BTK’dan Yeni Düzenleme: İstenmeyen SMS ve Aramalar Engellenecek!

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) yaptığı çalışmanın detayları ortaya çıktı. Yeni yılla birlikte yürürlüğe girmesi beklenen düzenlemeyle, reklam için yapılan aramalar ve SMS’ler engellenecek. Vatandaşlar, özellikle yasa dışı bahis ile ilgili gelen SMS’ler yüzünden sık sık şikayet ediyordu.