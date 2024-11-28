BTK’dan Yeni Düzenleme: İstenmeyen SMS ve Aramalar Engellenecek!
BTK’dan Yeni Düzenleme: İstenmeyen SMS ve Aramalar Engellenecek!
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) yaptığı çalışmanın detayları ortaya çıktı. Yeni yılla birlikte yürürlüğe girmesi beklenen düzenlemeyle, reklam için yapılan aramalar ve SMS’ler engellenecek. Vatandaşlar, özellikle yasa dışı bahis ile ilgili gelen SMS’ler yüzünden sık sık şikayet ediyordu.
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BTK’nın hazırladığı ve 1 Ocak 2025’ten itibaren geçerli olacak çalışmaya göre, telekom operatörleri, bayiler ve acenteler sadece kendi abonelerine reklam amaçlı arama yapabilecek.
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Bu değişiklikle, "internetsiz ev kalmasın" gibi telefon ile yapılan pazarlamaların önüne geçilmeye çalışılacak.
Yeni hazırlanan taslağın en dikkat çeken konusu ise istenmeyen SMS’ler ile ilgili olacak.
Özellikle yasa dışı bahis siteleri ile dolandırıcıların gönderdiği ve içerisinde URL linki olan SMS’ler vatandaşların telefonuna gelmeyecek.
BTK, yurt dışı kaynaklı mesajların engellenmesi hedeflerken, Türkiye’den gönderilen benzer içerikli mesajlar kapsam dışında tutuluyor.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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