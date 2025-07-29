Harvardlı Araştırmacılara Göre Uzaylılar "Aramızda Dolaşıyor" Olabilir!
Sizce evrende yalnız mıyız? Uzaylılara dair farklı görüşler, inanışlar var. Kimisi uzaylıların aramızda olduğuna kimisi uzaylıların gerçek bile olmadığına inanıyor. Elbette bu konuda araştırmalar da mevcut.
Harvard Üniversitesi araştırmacıları, yayınladıkları bir makalede evreni geçtik, kendi dünyamızda bile yalnız olmadığımızı söylüyor!
Fakat başlamadan belirtelim, bu makale üniversite tarafından onaylanmamış.
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Uzaylılar, her zaman insanlığın en merak ettiği konu olmuştur.
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Uzaylılar, aslında zaman yolculuğunu keşfetmiş uzak gelecekten gelen insanlar olabilir.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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