Harvardlı Araştırmacılara Göre Uzaylılar "Aramızda Dolaşıyor" Olabilir!

Elbette bu konuda farklı görüşler ve farklı araştırmalar mevcut. Yapılan son araştırmalardan birinde, Harvardlı Tim Lomas, Brendan Case ve Montana Teknoloji Üniversitesi profesörü Michael Masters, UFO'lar için “kriptoterrestrial hipotezi” ortaya attılar ve gözlemlerin “gizli bir dünyevi açıklaması” olduğunu iddia ettiler.

Araştırmacılar, kriptoterrestrial hipotezinin, UFO'lardan sorumlu zeki varlıkların Dünya'da veya yakınında “gizlenmiş” olabileceğini öne sürdüğünü iddia ediyor. Bu teoriye göre, uzaylı diye tabir ettiğimiz zeki varlıklar aslında yeraltında, Ay'ın uzak tarafında hatta 'aramızda' bile dolaşıyor olabiliyor.

Bu da insan gibi görünen uzaylıların olduğu anlamına geliyor!