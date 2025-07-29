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Harvardlı Araştırmacılara Göre Uzaylılar "Aramızda Dolaşıyor" Olabilir!

Harvardlı Araştırmacılara Göre Uzaylılar "Aramızda Dolaşıyor" Olabilir!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
29.07.2025 - 13:51

Sizce evrende yalnız mıyız? Uzaylılara dair farklı görüşler, inanışlar var. Kimisi uzaylıların aramızda olduğuna kimisi uzaylıların gerçek bile olmadığına inanıyor. Elbette bu konuda araştırmalar da mevcut.

Harvard Üniversitesi araştırmacıları, yayınladıkları bir makalede evreni geçtik, kendi dünyamızda bile yalnız olmadığımızı söylüyor! 

Fakat başlamadan belirtelim, bu makale üniversite tarafından onaylanmamış.

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Uzaylılar, her zaman insanlığın en merak ettiği konu olmuştur.

Uzaylılar, her zaman insanlığın en merak ettiği konu olmuştur.

Elbette bu konuda farklı görüşler ve farklı araştırmalar mevcut. Yapılan son araştırmalardan birinde, Harvardlı Tim Lomas, Brendan Case ve Montana Teknoloji Üniversitesi profesörü Michael Masters, UFO'lar için “kriptoterrestrial hipotezi” ortaya attılar ve gözlemlerin “gizli bir dünyevi açıklaması” olduğunu iddia ettiler. 

Araştırmacılar, kriptoterrestrial hipotezinin, UFO'lardan sorumlu zeki varlıkların Dünya'da veya yakınında “gizlenmiş” olabileceğini öne sürdüğünü iddia ediyor. Bu teoriye göre, uzaylı diye tabir ettiğimiz zeki varlıklar aslında yeraltında, Ay'ın uzak tarafında hatta 'aramızda' bile dolaşıyor olabiliyor. 

Bu da insan gibi görünen uzaylıların olduğu anlamına geliyor!

Uzaylılar, aslında zaman yolculuğunu keşfetmiş uzak gelecekten gelen insanlar olabilir.

Uzaylılar, aslında zaman yolculuğunu keşfetmiş uzak gelecekten gelen insanlar olabilir.

Masters, “Bunun doğru olduğunu söylemiyoruz. Bunun kesinlikle yüzde 100 doğru olduğunu söylemiyoruz, bunların bazı olasılıklar olduğunu, bu varlıkların kökenini açıklamaya yardımcı olabilecek bazı olasılıklar olduğunu söylüyoruz.' diyor. Dolayısıyla, insanlara benzeyen uzaylıların başka bir gezegenden gelmelerinin çok olası olmadığını savunuyor. 

“Onlar aslında biz olabiliriz” diyen Martens, “Son 6 ila 8 milyon yıldaki evrimsel özelliklerimize dayanarak, muhtemelen daha büyük kafalar, daha küçük yüzler ve daha gelişmiş teknolojilere sahip olacağız ve bu özelliklerin çoğu bu varlıklarla ilişkilendirilerek tanımlanıyor.” ifadeleriyle 'Akıllı varlıkların bizler temasa hazır olana kadar yeraltına çekilmiş olabileceğini' söylüyor.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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