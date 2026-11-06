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Çocuğuyla İyi Vakit Geçirmek İsteyen Ebeveynlere 14 Öneri

etiket Çocuğuyla İyi Vakit Geçirmek İsteyen Ebeveynlere 14 Öneri

Özge
Özge - Onedio Üyesi
06.11.2026 - 14:01
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Ebeveynler için günlük hayatta okuldu, işti, trafikti derken yapılacaklar listelerinin sonu bir türlü gelmiyor. Ancak bu kadar dolu bir takvimde çocukla birlikte katılınacak etkinlikler için yer açmak, tam olarak bu nedenle büyük önem taşıyor. Her ebeveynin çocuğuyla kaliteli zaman geçirmesi hem günlük sorumluluklara ara vermesini sağlıyor hem de çocukla iletişimi pekiştiriyor. 

Eğer siz de çocuğunuzla vakit geçirmek istiyor ama ne yapacağınıza bir türlü karar veremiyorsanız, işte hayatınızı kurtaracak o öneriler!

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1. Telefonu bırakıp gerçekten orada olun.

1. Telefonu bırakıp gerçekten orada olun.

Çocukla vakit geçirirken bazen aynı odada olmak gerçekten orada olduğunuz anlamına gelmez. Çocuğunuz bir yanda kendi dünyasını kurmuş oyun oynarken elinizdeki telefonu bırakıp anda kalmayı deneyin. O bir şey anlatırken göz teması kurmanız bile sıradan bir günü farklı kılabilir.

2. Birlikte plansız ama güzel bir gün geçirin.

2. Birlikte plansız ama güzel bir gün geçirin.

Bazen çocukla etkinlik yapmak için ekstra planlar hazırlamanıza gerek olmaz. Evde geçen normal bir gün bile düşündüğünüzden daha keyifli olabilir. Uzun etkinlikler planlamak yorucu geliyorsa sadece birkaç saatliğine ajandanızı boşaltmayı deneyin ve ona ne istediğini sorun. Evdeki en sıradan objelerle düzenleyeceğiniz bir boyama atölyesi ikinizi de çok iyi gelebilir.

3. Dışarıdaki bir günü tam bir etkinlik gününe dönüştürün.

3. Dışarıdaki bir günü tam bir etkinlik gününe dönüştürün.

Bazen de birlikte vakit geçirmenin en keyifli yolu ikinizi de günlük rutinin dışına çıkaran bir plan yapmaktır. Nickelodeon Play! Tersane İstanbul; Sünger Bob, Dora, PAW Patrol ve Ninja Kaplumbağalar gibi sevilen karakterlerin dünyalarını bir araya getiren, ailece gidilebilecek en eğlenceli seçenek olabilir. 'Bu hafta farklı bir şey yapalım' diyorsanız hep birlikte unutulmaz bir gün geçirmeye hazır olabilirsiniz.

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4. Dışarıda bir etkinlik planlamadan önce onun da fikrini alın.

4. Dışarıda bir etkinlik planlamadan önce onun da fikrini alın.

Dışarıda etkinlik ararken bazen sayfalar arasında kaybolmanız çok normal. Böyle anlarda bir plan yapmadan önce onun da fikrini almayı deneyin. Kim bilir belki de vereceği hızlı bir cevap bile doğru etkinliği bulmanızı sağlayabilir.

5. Onun kafasında kurduğu dünyaya uyum sağlayın.

5. Onun kafasında kurduğu dünyaya uyum sağlayın.

Çocukla aktivite yaparken bazen ekstra hiçbir şey yapmanız gerekmez. Sadece onun kurduğu senaryoya dahil olmanız ve size verdiği karakterin görevlerini yerine getirmeniz, eğlence için yeter de artar.

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6. Birlikte kendinize ait oyunlar uydurun.

6. Birlikte kendinize ait oyunlar uydurun.

Her oyunun kutudan çıkmasına gerek yok. “Yere basmadan koltuğa ulaşma”, “evde hazine avı”, “5 dakikada en komik hikayeyi kurma” gibi küçük oyunlar inanılmaz işe yarıyor. Biraz saçmalık, biraz kahkaha, biraz da spontane enerji… Bazen tam gereken şey bu oluyor.

7. Birlikte mutfak macerasına girin.

7. Birlikte mutfak macerasına girin.

Kurabiye yapmak, pizza süslemek ya da meyveli bir şeyler hazırlamak birlikte vakit geçirmek için harika etkinlikler. Mutfakta işler biraz dağılsa da işin güzel kısmı zaten burasıdır. Sonunda ortaya çıkan şey kadar süreç de eğlenceye dönüşebilir.

8. Dışarıda gerçekten eğlenmesini sağlayın.

8. Dışarıda gerçekten eğlenmesini sağlayın.

Bazen de en iyi plan, en basit olanıdır. Bir parka gidip biraz koşmasını, zıplamasını ve arkadaşlarıyla oynamasını izlemek bile ikiniz için de gayet keyifli olabilir. Üstelik bolca fiziksel hareket onun fiziksel gelişimine de yardımcı olur.

9. İlgisini çekecek müzeleri gezi rotanıza ekleyin.

9. İlgisini çekecek müzeleri gezi rotanıza ekleyin.

Dışarıda bir etkinlik planlarken müzeleri mutlaka rotanıza dahil edin. Ama bunu yaparken onun için sıkıcı olmayacak alternatiflere yönelin. Özellikle bilim, oyuncak, ulaşım, doğa ya da teknoloji gibi ilgisini çekebilecek temalara sahip müzeler, gezmeyi küçük bir keşfe dönüştürebilir.

10. Bırakın yaratıcılığını ortaya çıkarsın.

10. Bırakın yaratıcılığını ortaya çıkarsın.

Bazen salon bir anda sahneye, oyuncaklar seyirciye, o da başrole dönüşebilir. Çocuğunuzun yaratıcılığını artıracak bu tür aktiviteler günün en keyifli anı olabilir. Kendi oyununu kurmasına, hikaye uydurmasına ve istediği karaktere bürünmesine alan açın. Bazen evdeki en eğlenceli anlar tamamen onun hayal gücünden çıkabilir.

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11. Bazen ortalığı dağıtmasına izin verin.

11. Bazen ortalığı dağıtmasına izin verin.

Evde çocuğunuza kendi dünyasını kurma izni verirseniz ortalığın dağılmasına da müsaade etmeniz gerekir. Ev biraz karışabilir ama çocuk için o dağınıklık koca bir macera dünyasına dönüşebilir. Her şeyi hemen toplamak yerine, bazen oyunun biraz daha sürmesine izin verebilirsiniz. Ardından düzenlemeyi birlikte yaparak ona sorumluluk duygusunu da aşılayabilirsiniz.

12. Birlikte bir şeyler izleyin.

12. Birlikte bir şeyler izleyin.

Sadece bir şey açıp izlemek de gayet keyifli bir aktivite olabilir. Ama izlerken onunla sürekli konuşmak ya da en çok neyi beğendiğini sormak, buradaki deneyimi daha keyifli hale getirir. Böylece ekran başındaki zaman bile daha kaliteli bir ana dönüşebilir.

13. Tüm aile bir arada olmak için bahane yaratın.

13. Tüm aile bir arada olmak için bahane yaratın.

Resim yapmak, küçük bir kart hazırlamak, lego ile bir dünya kurmak ya da evde minik bir kukla yapmak aile bağlarını güçlendiren en keyifli aktivitelerdir. Tüm aile tek bir projeye odaklanarak ya da birlikte oyun oynayarak harika zaman geçirebilirsiniz. Üstelik bu tür etkinliklerde kimin kazandığının da çok bir önemi yok.

14. Beraber yürüyüşe çıkıp minik görevler belirleyin.

14. Beraber yürüyüşe çıkıp minik görevler belirleyin.

Normal bir yürüyüşü küçük bir keşif oyununa çevirmek sadece sizin düşünce gücünüze kalmış. Dışarıdaki sıradan bir yürüyüşü tüm aile fertleri için bir yolculuğa dönüştürün. “Bugün üç tane sarı şey bulalım”, “en komik tabelayı seçelim” ya da “en çok ağacı olan sokağı bulalım” gibi mini görevler emin olun size de çok iyi gelecek.

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Özge
Özge
Onedio Üyesi
Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunuyum. Dijital içerik üretimine üniversite yıllarında kültür-sanat, mimarlık ve şehir hafızası gibi konular başta gelmek üzere çeşitli mecralara içerik üreterek başladım. Ardından estetik bakış açımı grafik tasarım dilimle birleştirerek kendi bireysel projeme başladım. Şu an bir yandan sosyal medya yöneticisi ve içerik üretici olarak çalışıyor, bir yandan da Onedio için çeşitli markalara uygun liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. 2021 yılından beri dahil olduğum Onedio’nun dinamik yapısı, gündeme uyum sağlama hızı ve farklı alanlarda araştırmaya dayalı bilgi aktarım stratejisi beni bu alanda daha çok gelişmeye teşvik ediyor.
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