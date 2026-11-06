Çocuğuyla İyi Vakit Geçirmek İsteyen Ebeveynlere 14 Öneri
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Ebeveynler için günlük hayatta okuldu, işti, trafikti derken yapılacaklar listelerinin sonu bir türlü gelmiyor. Ancak bu kadar dolu bir takvimde çocukla birlikte katılınacak etkinlikler için yer açmak, tam olarak bu nedenle büyük önem taşıyor. Her ebeveynin çocuğuyla kaliteli zaman geçirmesi hem günlük sorumluluklara ara vermesini sağlıyor hem de çocukla iletişimi pekiştiriyor.
Eğer siz de çocuğunuzla vakit geçirmek istiyor ama ne yapacağınıza bir türlü karar veremiyorsanız, işte hayatınızı kurtaracak o öneriler!
1. Telefonu bırakıp gerçekten orada olun.
2. Birlikte plansız ama güzel bir gün geçirin.
3. Dışarıdaki bir günü tam bir etkinlik gününe dönüştürün.
4. Dışarıda bir etkinlik planlamadan önce onun da fikrini alın.
5. Onun kafasında kurduğu dünyaya uyum sağlayın.
6. Birlikte kendinize ait oyunlar uydurun.
7. Birlikte mutfak macerasına girin.
8. Dışarıda gerçekten eğlenmesini sağlayın.
9. İlgisini çekecek müzeleri gezi rotanıza ekleyin.
10. Bırakın yaratıcılığını ortaya çıkarsın.
11. Bazen ortalığı dağıtmasına izin verin.
12. Birlikte bir şeyler izleyin.
13. Tüm aile bir arada olmak için bahane yaratın.
14. Beraber yürüyüşe çıkıp minik görevler belirleyin.
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Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunuyum. Dijital içerik üretimine üniversite yıllarında kültür-sanat, mimarlık ve şehir hafızası gibi konular başta gelmek üzere çeşitli mecralara içerik üreterek başladım. Ardından estetik bakış açımı grafik tasarım dilimle birleştirerek kendi bireysel projeme başladım. Şu an bir yandan sosyal medya yöneticisi ve içerik üretici olarak çalışıyor, bir yandan da Onedio için çeşitli markalara uygun liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. 2021 yılından beri dahil olduğum Onedio’nun dinamik yapısı, gündeme uyum sağlama hızı ve farklı alanlarda araştırmaya dayalı bilgi aktarım stratejisi beni bu alanda daha çok gelişmeye teşvik ediyor.
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