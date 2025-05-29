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Harry Potter ve Ateş Kadehi Filmi Konusu Nedir? Harry Potter ve Ateş Kadehi Filmi Oyuncuları ve Tüm Detaylar

Harry Potter ve Ateş Kadehi Filmi Konusu Nedir? Harry Potter ve Ateş Kadehi Filmi Oyuncuları ve Tüm Detaylar

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
30.05.2025 - 01:47

Harry Potter ve Ateş Kadehi, J.K. Rowling'in efsanevi kitap serisinden uyarlanan dördüncü film olarak 2005 yılında izleyiciyle buluştu. Fantastik sinemanın en güçlü örneklerinden biri olan bu yapım, büyücülük dünyasının karanlık taraflarını keşfetmeye başladığımız dönüm noktası oldu adeta. Peki, Harry Potter ve Ateş Kadehi konusu nedir? Harry Potter ve Ateş Kadehi oyuncu kadrosunda kimler var?

İşte, Harry Potter ve Ateş Kadehi filmi hakkında bilmeniz gereken her şey!

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Harry Potter ve Ateş Kadehi Filmi Konusu

Harry Potter ve Ateş Kadehi Filmi Konusu

Harry'nin büyücülük okulu Hogwart'daki dördüncü eğitim yılına girişi yaklaşmaktadır. Yaz tatilini arkadaşlarıyla birlikte neşeli bir şekilde geçirmiştir. Ancak, bu dönemde karşılaşacağı bir dizi korkutucu olaydan henüz bihaberdir. Hogwarts Cadılık ve Büyücülük Okulu bu yıl, uluslararası bir büyücülük turnuvası olan Üçbüyücü Turnuvası’na ev sahipliği yapmaktadır. Turnuva, sadece 17 yaş üstü büyücüler için olsa da, Ateş Kadehi Harry’nin adını gizemli bir şekilde seçer ve olaylar beklenmedik şekilde gelişir.

Harry, diğer üç şampiyonla birlikte ölümcül görevlerle yüzleşmek zorunda kalır: ejderhalarla savaşmak, gölde kaybolanları kurtarmak ve labirentte tehlikelerle baş etmek. Ancak asıl tehlike, geri dönen karanlık büyücü Lord Voldemort’tur... Harry Potter ve arkadaşlarının korkunç Lord Voldemort ile yüzleşmek zorunda kalacağı bu yeni okul yılı, en çarpıcı öyküsünü oluşturacaktır.

Harry Potter ve Ateş Kadehi Filmi Oyuncu Kadrosu

Harry Potter ve Ateş Kadehi Filmi Oyuncu Kadrosu

  • Daniel Radcliffe – Harry Potter

  • Emma Watson – Hermione Granger

  • Rupert Grint – Ron Weasley

  • Ralph Fiennes – Lord Voldemort

  • Michael Gambon – Albus Dumbledore

  • Brendan Gleeson – Alastor “Mad-Eye” Moody

  • Robert Pattinson – Cedric Diggory

  • Stanislav Ianevski – Viktor Krum

  • Clémence Poésy – Fleur Delacour

Harry Potter ve Ateş Kadehi Filmi Ne Zaman Yayınlandı?

Harry Potter ve Ateş Kadehi Filmi Ne Zaman Yayınlandı?

Yönetmen koltuğunda Mike Newell'in oturduğu Harry Potter ve Ateş Kadehi filmi, 18 Kasım 2005 tarihinde vizyona girdi. Milyonları sinema salonlarına koşturan fantastik film tüm dünyayla aynı anda Türkiye'de vizyona girdi.

Harry Potter ve Ateş Kadehi Filmini Nereden İzleyebilirim?

Harry Potter ve Ateş Kadehi Filmini Nereden İzleyebilirim?

'Harry Potter and the Goblet of Fire' orijinal adıyla da bilinen Harry Potter ve Ateş Kadehi filmi Netflix ve BluTV, yeni adıyla Max üzerinden izlenebilir.

Harry Potter ve Ateş Kadehi İle İlgili Son Haberler

Harry Potter ve Ateş Kadehi İle İlgili Son Haberler

HBO’nun dünya çapında ses getiren Harry Potter dizisinin merakla beklenen başrolleri belli oldu. Harry Potter rolü için Dominic McLaughlin, Hermione Granger rolü için Arabella Stanton, Ron Weasley rolü içinse Alastair Stout seçildi. 2026 yılında yayınlanması beklenen diziye dair her detay efsane serisiyi gündeme getiriyor.

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Harry Potter ve Ateş Kadehi Filmi Kaçıncı Film?

Harry Potter ve Ateş Kadehi Filmi Kaçıncı Film?

Harry Potter ve Ateş Kadehi, Harry Potter film serisinin dördüncü filmidir.

Seri sıralaması şu şekildedir:

Harry Potter ve Felsefe Taşı (2001)

Harry Potter ve Sırlar Odası (2002)

Harry Potter ve Azkaban Tutsağı (2004)

Harry Potter ve Ateş Kadehi (2005)

Harry Potter ve Zümrüdüanka Yoldaşlığı (2007)

Harry Potter ve Melez Prens (2009)

Harry Potter ve Ölüm Yadigârları: Bölüm 1 (2010)

Harry Potter ve Ölüm Yadigârları: Bölüm 2 (2011)

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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