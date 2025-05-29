Harry Potter ve Melez Prens Filmi Konusu Nedir? Harry Potter ve Melez Prens Filmi Oyuncuları ve Tüm Detaylar

Harry Potter evreni, 2026 yılında HBO tarafından yayınlanacak yeni bir diziyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Bu dizi, J.K. Rowling'in yedi kitaplık serisini her sezon bir kitap olacak şekilde aslına sadık kalarak yeniden uyarlayacak. Çekimlerin 2025 yazında başlaması ve dizinin Max platformunda yayınlanması planlanıyor.