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Harry Potter ve Melez Prens Filmi Konusu Nedir? Harry Potter ve Melez Prens Filmi Oyuncuları ve Tüm Detaylar

Harry Potter ve Melez Prens Filmi Konusu Nedir? Harry Potter ve Melez Prens Filmi Oyuncuları ve Tüm Detaylar

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
29.05.2025 - 23:17

Harry Potter ve Melez Prens filmi, J.K. Rowling’in efsanevi serisinin altıncı bölümü olarak karşımıza çıkmıştı. Film bu büyülü macerada Harry'nin karanlık güçlerle savaşını ve geçmişten getirdiği sırları konu alıyordu. Gelin, Harry Potter ve Melez Prens'e detayları bir bakalım...

Kaynak: https://onedio.com/haber/harry-potter...
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Harry Potter ve Melez Prens Filmi Konusu

Harry Potter ve Melez Prens Filmi Konusu

Harry Potter, Hogwarts'taki altıncı yılında karanlık büyücü Voldemort’un geçmişiyle ilgili sırları keşfeder. Dumbledore ile birlikte Melez Prens’in eski büyü kitabını kullanarak Voldemort’un zayıf noktalarını araştırır. Ancak karanlık tehlikeler ve ihanetler Harry'nin yolunu zorlaştırır.

Harry Potter ve Melez Prens Filmi Oyuncu Kadrosu

Harry Potter ve Melez Prens Filmi Oyuncu Kadrosu

Harry Potter ve Melez Prens filminde başrollerde Daniel Radcliffe (Harry Potter), Emma Watson (Hermione Granger) ve Rupert Grint (Ron Weasley) yer alıyor. Ayrıca Michael Gambon (Dumbledore), Alan Rickman (Snape), Helena Bonham Carter (Bellatrix Lestrange) gibi ünlü oyuncular da kadroda bulunuyor.

Harry Potter ve Melez Prens Filmi Ne Zaman Yayınlandı?

Harry Potter ve Melez Prens Filmi Ne Zaman Yayınlandı?

Harry Potter ve Melez Prens filmi, 15 Temmuz 2009 tarihinde dünya çapında vizyona girdi. Türkiye'de de aynı tarihte gösterime girdi ve büyük ilgi gördü.

Harry Potter ve Melez Prens Filmini Nereden İzleyebilirim?

Harry Potter ve Melez Prens Filmini Nereden İzleyebilirim?

Netflix ve BluTV, yeni adıyla Max üzerinden izlenebilir.

Harry Potter Filmi ile İlgili Son Haberler

Harry Potter Filmi ile İlgili Son Haberler
onedio.com

Harry Potter evreni, 2026 yılında HBO tarafından yayınlanacak yeni bir diziyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Bu dizi, J.K. Rowling'in yedi kitaplık serisini her sezon bir kitap olacak şekilde aslına sadık kalarak yeniden uyarlayacak. Çekimlerin 2025 yazında başlaması ve dizinin Max platformunda yayınlanması planlanıyor.

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Harry Potter ve Melez Prens Filmi Kaçıncı Film?

Harry Potter ve Melez Prens Filmi Kaçıncı Film?

Harry Potter ve Sırlar Odası, Harry Potter film serisinin altıncı filmidir.

Seri sıralaması şu şekildedir:

Harry Potter ve Felsefe Taşı (2001)

Harry Potter ve Sırlar Odası (2002)

Harry Potter ve Azkaban Tutsağı (2004)

Harry Potter ve Ateş Kadehi (2005)

Harry Potter ve Zümrüdüanka Yoldaşlığı (2007)

Harry Potter ve Melez Prens (2009)

Harry Potter ve Ölüm Yadigârları: Bölüm 1 (2010)

Harry Potter ve Ölüm Yadigârları: Bölüm 2 (2011)

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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