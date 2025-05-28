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Harry Potter ve Sırlar Odası Filmi Konusu Nedir? Harry Potter ve Sırlar Odası Filmi Oyuncuları ve Tüm Detaylar

Harry Potter ve Sırlar Odası Filmi Konusu Nedir? Harry Potter ve Sırlar Odası Filmi Oyuncuları ve Tüm Detaylar

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
28.05.2025 - 20:41

J.K. Rowling'in büyülü dünyasının ikinci filmi olan Harry Potter ve Sırlar Odası, izleyiciyi Hogwarts'ta gizemli ve tehlikeli bir maceraya davet ediyor. Genç büyücü Harry Potter, ikinci okul yılında okulun karanlık sırlarıyla yüzleşirken, dostluk, cesaret ve gizem dolu bir serüvenin kapılarını aralıyor. Bu yazımızda filmin etkileyici konusunu, yıldız oyuncu kadrosunu ve perde arkasındaki tüm detayları sizler için derledik.

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Harry Potter ve Sırlar Odası Filmi Konusu

Harry Potter ve Sırlar Odası Filmi Konusu

Harry Potter, Hogwarts’taki ikinci yılında tuhaf ve karanlık olaylarla karşılaşır. Okulda öğrenciler taş kesilmeye başlar ve duvarlarda gizemli mesajlar belirir. Efsanevi Sırlar Odası'nın yeniden açıldığı ortaya çıkar ve Harry, geçmişin sırlarını çözmek, karanlık bir yaratığı durdurmak ve okulunu kurtarmak için tehlikeli bir göreve atılır. Bu süreçte sadık arkadaşları Ron ve Hermione ile birlikte, cesaretin ve dostluğun gücünü bir kez daha keşfeder.

Harry Potter ve Sırlar Odası Filmi Oyuncu Kadrosu

Harry Potter ve Sırlar Odası Filmi Oyuncu Kadrosu

Daniel Radcliffe – Harry Potter

Rupert Grint – Ron Weasley

Emma Watson – Hermione Granger

Richard Harris – Albus Dumbledore

Maggie Smith – Profesör Minerva McGonagall

Alan Rickman – Profesör Severus Snape

Kenneth Branagh – Gilderoy Lockhart

Robbie Coltrane – Rubeus Hagrid

Tom Felton – Draco Malfoy

Jason Isaacs – Lucius Malfoy

Bonnie Wright – Ginny Weasley

Shirley Henderson – Ağlayan Myrtle (Moaning Myrtle)

Christian Coulson – Genç Tom Riddle

Harry Potter ve Sırlar Odası Filmi Ne Zaman Yayınlandı?

Harry Potter ve Sırlar Odası Filmi Ne Zaman Yayınlandı?

Harry Potter ve Sırlar Odası filmi, Türkiye'de 29 Kasım 2002 tarihinde vizyona girdi. Dünya prömiyeri ise 3 Kasım 2002'de Londra'daki Odeon Leicester Square sinemasında gerçekleşti. ABD ve Birleşik Krallık'ta genel gösterim tarihi 15 Kasım 2002 olarak belirlenmişti.

Harry Potter ve Sırlar Odası Filmini Nereden İzleyebilirim?

Harry Potter ve Sırlar Odası Filmini Nereden İzleyebilirim?

Netflix ve BluTV, yeni adıyla Max üzerinden izlenebilir.

Harry Potter Filmi ile İlgili Son Haberler

Harry Potter Filmi ile İlgili Son Haberler

Harry Potter evreni, 2026 yılında HBO tarafından yayınlanacak yeni bir diziyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Bu dizi, J.K. Rowling'in yedi kitaplık serisini her sezon bir kitap olacak şekilde aslına sadık kalarak yeniden uyarlayacak. Çekimlerin 2025 yazında başlaması ve dizinin Max platformunda yayınlanması planlanıyor.

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Harry Potter ve Sırlar Odası Filmi Kaçıncı Film?

Harry Potter ve Sırlar Odası Filmi Kaçıncı Film?

Harry Potter ve Sırlar Odası, Harry Potter film serisinin ikinci filmidir.

Seri sıralaması şu şekildedir:

Harry Potter ve Felsefe Taşı (2001)

Harry Potter ve Sırlar Odası (2002)

Harry Potter ve Azkaban Tutsağı (2004)

Harry Potter ve Ateş Kadehi (2005)

Harry Potter ve Zümrüdüanka Yoldaşlığı (2007)

Harry Potter ve Melez Prens (2009)

Harry Potter ve Ölüm Yadigârları: Bölüm 1 (2010)

Harry Potter ve Ölüm Yadigârları: Bölüm 2 (2011)

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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