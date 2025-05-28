Harry Potter ve Sırlar Odası Filmi Konusu Nedir? Harry Potter ve Sırlar Odası Filmi Oyuncuları ve Tüm Detaylar

Harry Potter, Hogwarts’taki ikinci yılında tuhaf ve karanlık olaylarla karşılaşır. Okulda öğrenciler taş kesilmeye başlar ve duvarlarda gizemli mesajlar belirir. Efsanevi Sırlar Odası'nın yeniden açıldığı ortaya çıkar ve Harry, geçmişin sırlarını çözmek, karanlık bir yaratığı durdurmak ve okulunu kurtarmak için tehlikeli bir göreve atılır. Bu süreçte sadık arkadaşları Ron ve Hermione ile birlikte, cesaretin ve dostluğun gücünü bir kez daha keşfeder.