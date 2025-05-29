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Harry Potter ve Zümrüdüanka Yoldaşlığı Konusu Nedir? Harry Potter ve Zümrüdüanka Yoldaşlığı Tüm Detaylar

Harry Potter ve Zümrüdüanka Yoldaşlığı Konusu Nedir? Harry Potter ve Zümrüdüanka Yoldaşlığı Tüm Detaylar

Harry Potter
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
29.05.2025 - 15:52

Harry Potter ve Zümrüdüanka Yoldaşlığı filmi, yıllar geçmesine rağmen hâlâ geniş bir izleyici kitlesi tarafından ilgiyle takip ediliyor. Serinin beşinci halkası olan bu yapım, hem karanlık atmosferi hem de dikkat çeken yeni karakterleriyle merak uyandırmaya devam ediyor. Özellikle oyuncu kadrosu, hikâyenin gelişimi ve sihir dünyasında yaşanan çarpıcı olaylar, hem seriye yeni başlayanlar hem de Harry Potter hayranları için büyük bir merak konusu. 

Peki, Harry Potter ve Zümrüdüanka Yoldaşlığı filminde kimler rol alıyor? Filmde neler oluyor?

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Harry Potter ve Zümrüdüanka Yoldaşlığı Filmi Konusu

Harry Potter ve Zümrüdüanka Yoldaşlığı Filmi Konusu

Harry Potter, dördüncü sınıf yaz tatilinde Ruh Emiciler tarafından saldırıya uğrar ve kendini savunmak zorunda kalır. Bu olayın ardından Hogwarts’a dönmeden önce Sihir Bakanlığı tarafından yargılanır. Voldemort’un geri döndüğüne dair uyarıları ciddiye alınmaz ve Bakanlık, gerçekleri örtbas etmeye çalışır. Bu sırada Harry, Dumbledore’un kurduğu gizli bir grup olan Zümrüdüanka Yoldaşlığı ile tanışır. Hogwarts’ta ise Bakanlık destekli yeni Savunma Sanatları öğretmeni Dolores Umbridge, okulda katı kurallar uygulamaya başlar. Harry ve arkadaşları, büyüsel savunma bilgilerini geliştirmek amacıyla kendi gizli gruplarını kurar.

Harry Potter ve Zümrüdüanka Yoldaşlığı Filmi Oyuncu Kadrosu

Harry Potter ve Zümrüdüanka Yoldaşlığı Filmi Oyuncu Kadrosu

  • Daniel Radcliffe – Harry Potter

  • Emma Watson – Hermione Granger

  • Rupert Grint – Ron Weasley

  • Ralph Fiennes – Lord Voldemort

  • Imelda Staunton – Dolores Umbridge

  • Gary Oldman – Sirius Black

  • Michael Gambon – Albus Dumbledore

  • Maggie Smith – Minerva McGonagall

  • Alan Rickman – Severus Snape

  • Helena Bonham Carter – Bellatrix Lestrange

  • Evanna Lynch – Luna Lovegood

  • Robbie Coltrane – Rubeus Hagrid

  • Brendan Gleeson – Alastor Moody

  • David Thewlis – Remus Lupin

  • Natalia Tena – Nymphadora Tonks

  • Jason Isaacs – Lucius Malfoy

Harry Potter ve Zümrüdüanka Yoldaşlığı Filmi Ne Zaman Yayınlandı?

Harry Potter ve Zümrüdüanka Yoldaşlığı Filmi Ne Zaman Yayınlandı?

Harry Potter ve Zümrüdüanka Yoldaşlığı filmi, 12 Temmuz 2007 tarihinde Birleşik Krallık'ta, 13 Temmuz 2007 tarihinde ise Amerika Birleşik Devletleri'nde sinemalarda gösterime girmiştir.

Harry Potter ve Zümrüdüanka Yoldaşlığı Filmini Nereden İzleyebilirim?

Harry Potter ve Zümrüdüanka Yoldaşlığı Filmini Nereden İzleyebilirim?

Harry Potter ve Zümrüdüanka Yoldaşlığı, Netflix ve BluTV, yeni adıyla Max üzerinden izlenebilir.

Harry Potter Filmi ile İlgili Son Haberler

Harry Potter Filmi ile İlgili Son Haberler

HBO’nun hazırladığı yeni Harry Potter dizisinin başrolleri belli oldu. Harry Potter rolünü Dominic McLaughlin, Hermione Granger’ı Arabella Stanton, Ron Weasley’i ise Alastair Stout canlandıracak. Üç genç oyuncu, binlerce aday arasından seçildi ve dizi 2026 yılında yayınlanacak.

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Harry Potter ve Zümrüdüanka Yoldaşlığı Filmi Kaçıncı Film?

Harry Potter ve Zümrüdüanka Yoldaşlığı Filmi Kaçıncı Film?

Harry Potter ve Zümrüdüanka Yoldaşlığı, Harry Potter film serisinin beşinci filmidir.

Seri sıralaması şu şekildedir:

Harry Potter ve Felsefe Taşı (2001)

Harry Potter ve Sırlar Odası (2002)

Harry Potter ve Azkaban Tutsağı (2004)

Harry Potter ve Ateş Kadehi (2005)

Harry Potter ve Zümrüdüanka Yoldaşlığı (2007)

Harry Potter ve Melez Prens (2009)

Harry Potter ve Ölüm Yadigârları: Bölüm 1 (2010)

Harry Potter ve Ölüm Yadigârları: Bölüm 2 (2011)

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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