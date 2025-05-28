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Harry Potter ve Felsefe Taşı Filmi Konusu Nedir? Harry Potter ve Felsefe Taşı Filmi Oyuncuları ve Tüm Detaylar

Harry Potter ve Felsefe Taşı Filmi Konusu Nedir? Harry Potter ve Felsefe Taşı Filmi Oyuncuları ve Tüm Detaylar

Harry Potter film
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
28.05.2025 - 22:51

Harry Potter ve Felsefe Taşı' filmi, aradan yıllar geçmesine rağmen hâlâ milyonlarca kişi tarafından merakla izlenmeye devam ediyor. Özellikle filmin başrol oyuncuları, büyüleyici konusu ve ilk kez tanıştığımız büyü dünyası, hem nostalji yaşamak isteyenler hem de seriye yeni başlayanlar için büyük bir ilgi odağı. 

Peki, 'Harry Potter ve Felsefe Taşı' oyuncu kadrosunda kimler var? Film tam olarak neyi anlatıyor? Ve nereden izlenebilir? Tüm detaylarıyla bu efsanevi yapımı birlikte keşfedelim.

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Harry Potter ve Felsefe Taşı Filmi Konusu

Harry Potter ve Felsefe Taşı Filmi Konusu

Harry Potter, Londra’da teyzesi ve eniştesiyle yaşayan, sıradan bir hayat süren 11 yaşında bir çocuktur. Doğum günü sabahında gelen gizemli bir mektup sayesinde, aslında bir büyücü olduğunu ve Hogwarts Cadılık ve Büyücülük Okulu’na kabul edildiğini öğrenir. Harry, Hogwarts’ta yeni arkadaşlar edinir, büyücülük dünyasını keşfeder ve kendi geçmişine dair önemli sırlarla yüzleşir. Aynı zamanda, okulun gizli bir köşesinde saklanan Felsefe Taşı'nın peşine düşen karanlık güçlerle karşı karşıya gelir.

Harry Potter ve Felsefe Taşı Filmi Oyuncu Kadrosu

Harry Potter ve Felsefe Taşı Filmi Oyuncu Kadrosu

Daniel Radcliffe – Harry Potter

Rupert Grint – Ron Weasley

Emma Watson – Hermione Granger

Richard Harris – Albus Dumbledore

Maggie Smith – Profesör Minerva McGonagall

Alan Rickman – Profesör Severus Snape

Robbie Coltrane – Rubeus Hagrid

Tom Felton – Draco Malfoy

Jason Isaacs – Lucius Malfoy

Harry Potter ve Felsefe Taşı Filmi Ne Zaman Yayınlandı?

Harry Potter ve Felsefe Taşı Filmi Ne Zaman Yayınlandı?

'Harry Potter ve Felsefe Taşı' filmi, dünya genelinde 16 Kasım 2001 tarihinde vizyona girmiştir. Türkiye'de ise film, 1 Şubat 2002 tarihinde sinemalarda gösterime sunulmuştur.

Harry Potter ve Felsefe Taşı Filmini Nereden İzleyebilirim?

Harry Potter ve Felsefe Taşı Filmini Nereden İzleyebilirim?

Netflix ve BluTV, yeni adıyla Max üzerinden izlenebilir.

Harry Potter Filmi ile İlgili Son Haberler

Harry Potter Filmi ile İlgili Son Haberler

HBO, J.K. Rowling'in yedi kitabını temel alarak yeni bir 'Harry Potter' dizisi hazırlıyor. Her sezonun bir kitaba odaklanacağı bu uzun soluklu proje, 2026 veya 2027'de izleyiciyle buluşmayı hedefliyor.

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Harry Potter ve Felsefe Taşı Filmi Kaçıncı Film?

Harry Potter ve Felsefe Taşı Filmi Kaçıncı Film?

Harry Potter ve Felsefe Taşı, Harry Potter film serisinin birinci filmidir.

Seri sıralaması şu şekildedir:

Harry Potter ve Felsefe Taşı (2001)

Harry Potter ve Sırlar Odası (2002)

Harry Potter ve Azkaban Tutsağı (2004)

Harry Potter ve Ateş Kadehi (2005)

Harry Potter ve Zümrüdüanka Yoldaşlığı (2007)

Harry Potter ve Melez Prens (2009)

Harry Potter ve Ölüm Yadigârları: Bölüm 1 (2010)

Harry Potter ve Ölüm Yadigârları: Bölüm 2 (2011)

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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