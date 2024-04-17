Harry Potter Hayranları Buraya: Adeta Draco Malfoy'u Anımsatan 13 Şarkı
Harry Potter Hayranları Buraya: Adeta Draco Malfoy'u Anımsatan 13 Şarkı
Her Harry Potter hayranının bir favorii karakter vardır. Draco Malfoy, Harry'nin kötü düşmanlarından biri olsa da onun hikayesni oldukça seven ve benimseyen hayran kitlesini de unutmadık. İşte listemiz...
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1. The Neighbourhood - Daddy Issues (Official Video)
2. Elley Duhé - MIDDLE OF THE NIGHT (Official Video)
3. AURORA - Runaway
4. Rick James - Super Freak (Official Music Video)
5. Chord Overstreet - Hold On (Lyric Video)
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6. Jaymes Young - Infinity [Official Audio]
7. Yellow Claw - Love & War feat. Yade Lauren [Official Music Video]
8. Wafia - Heartburn [Live with Ta-ku at MoMA PS1]
9. Labrinth - Still Don’t Know My Name (Official Video) | euphoria (Original HBO Score)
10. Kina - Can We Kiss Forever? (Official Video) ft. Adriana Proenza
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11. Glass Animals - Heat Waves (Official Video)
12. Alec Benjamin - Let Me Down Slowly [Official Music Video]
13. Mako - Breathe [Official Lyric Video]
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