Görüş Bildir
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Harry Potter Hayranları Buraya: Adeta Draco Malfoy'u Anımsatan 13 Şarkı

etiket Harry Potter Hayranları Buraya: Adeta Draco Malfoy'u Anımsatan 13 Şarkı

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
17.04.2024 - 19:07

Her Harry Potter hayranının bir favorii karakter vardır. Draco Malfoy, Harry'nin kötü düşmanlarından biri olsa da onun hikayesni oldukça seven ve benimseyen hayran kitlesini de unutmadık. İşte listemiz...

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. The Neighbourhood - Daddy Issues (Official Video)

2. Elley Duhé - MIDDLE OF THE NIGHT (Official Video)

3. AURORA - Runaway

4. Rick James - Super Freak (Official Music Video)

5. Chord Overstreet - Hold On (Lyric Video)

İçeriğin Devamı Aşağıda

6. Jaymes Young - Infinity [Official Audio]

7. Yellow Claw - Love & War feat. Yade Lauren [Official Music Video]

8. Wafia - Heartburn [Live with Ta-ku at MoMA PS1]

9. Labrinth - Still Don’t Know My Name (Official Video) | euphoria (Original HBO Score)

10. Kina - Can We Kiss Forever? (Official Video) ft. Adriana Proenza

İçeriğin Devamı Aşağıda

11. Glass Animals - Heat Waves (Official Video)

12. Alec Benjamin - Let Me Down Slowly [Official Music Video]

13. Mako - Breathe [Official Lyric Video]

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?