Harry Potter Dizisinde Snape Şoku: Yeni Hali Sosyal Medyayı Karıştırdı!

Bazı oyuncuların rollere “cuk oturduğu” yorumları yapılırken, bir isim dünya çapında tartışmanın fitilini ateşledi: Profesör Severus Snape!

Daha önce Alan Rickman’ın unutulmaz performansıyla hafızalara kazınan ve bembeyaz teni, simsiyah saçlarıyla karakterle adeta özdeşleşen Snape’in, bu kez siyahi oyuncu Paapa Essiedu tarafından canlandırılacağını epey önce öğrenmiştik, o zaman da bir 'Acaba mı?' demiştik.

Konu elbette ten rengi değildi, Snape'le özdeşleşen imaj çok radikal bir değişikliğe uğrayınca şaşırılmıştı. Fragmanda da alışık olduğumuz Snape yerine kendisini görünce hepimiz hazırlıksız yakalandık!