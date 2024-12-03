Hapse Girsen Hangi Suçtan Girerdin?
Hapse Girsen Hangi Suçtan Girerdin?
Eğer bir gün kendinizi demir parmaklıklar ardında bulsaydınız, bu hangi suç yüzünden olurdu dersiniz? Aldatmaktan, dedikodudan veya yalan söylemekten... Sizler için hazırladığımız bu eğlenceli ve bir o kadar da merak uyandırıcı testle, hangi suçtan hapse girme olasılığınızın daha yüksek olduğunu öğrenebilirsiniz!
Hapse girsen suçun ne olurdu?
Haydiii!
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Eğer sen hapse girseydin suçun ne olurdu?
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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Benim suçum güzel olmak mı / Yazgül 😁
akp ve mhp yi terörist örgüt olarak düsündügüm icin tutuklanirim kesin