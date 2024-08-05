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Happy Hour’da Çaldığında Keyifler Tıkırında Hissettiren 10 Şarkı

etiket Happy Hour’da Çaldığında Keyifler Tıkırında Hissettiren 10 Şarkı

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
05.08.2024 - 16:15

Happy Hour dedik ama illa o saatte bir etkinlikte olmana gerek yok! Tak kulaklığı, çal listemizdeki şarkıları, eğlenmene ve keyfine bak!

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1. Foster The People - Houdini

2. MGMT - Electric Feel

3. Phoenix - Lisztomania

4. Vampire Weekend - A-Punk

5. Passion Pit - Take a Walk

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6. Empire Of The Sun - Walking On A Dream

7. Two Door Cinema Club - What You Know

8. Grouplove - Tongue Tied

9. The 1975 - The Sound

10. Fitz and the Tantrums - HandClap

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