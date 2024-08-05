Happy Hour’da Çaldığında Keyifler Tıkırında Hissettiren 10 Şarkı
Happy Hour’da Çaldığında Keyifler Tıkırında Hissettiren 10 Şarkı
Happy Hour dedik ama illa o saatte bir etkinlikte olmana gerek yok! Tak kulaklığı, çal listemizdeki şarkıları, eğlenmene ve keyfine bak!
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1. Foster The People - Houdini
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2. MGMT - Electric Feel
3. Phoenix - Lisztomania
4. Vampire Weekend - A-Punk
5. Passion Pit - Take a Walk
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