400 Bilim İnsanından Acil Yapay Zeka Çağrısı Geldi: Aralarında Nobel Ödüllü İsim de Var
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Nobel ödüllü Geoffrey Hinton'ın da aralarında olduğu 400'ü aşkın bilim insanı, yapay zekâ şirketlerine ve hükümetlere ortak bir çağrı yaptı. Açık mektupta, bilgisayar sistemlerine sızabilen güçlü yapay zekâ modellerinin internetten tamamen ayrılması ve bu alanı denetleyecek uluslararası bir kurum kurulması isteniyor.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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