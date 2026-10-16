Mektubun en dikkat çeken önerisi, bilgisayar korsanlığı yapabilecek düzeydeki modellerin varsayılan olarak 'hava boşluğu' (airgapping) yöntemiyle korunması. Bu yöntemde model, internete ve dış ağlara fiziksel olarak hiç bağlanmıyor.

İnternet erişimi gibi daha fazla serbestlik gerektiren durumlar için ise yeni bir uluslararası kurumun standart belirlemesi isteniyor. Bu kurum, modellerin kontrolden çıktığı her olayı kayda geçirecek; raporlar zamanla kamuoyuyla paylaşılacak.