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Hapishaneden Son Hali Paylaşılan Adnan Oktar'ın Uzun Saçları ve Sakalına Tepki Yağmuru

Hapishaneden Son Hali Paylaşılan Adnan Oktar'ın Uzun Saçları ve Sakalına Tepki Yağmuru

Adnan Oktar
Effy
Effy - Onedio Editörü
11.02.2024 - 17:17

Hapis cezası alan ve Erzurum Cezaevinde tutulan 'Adnan Hoca' olarak bilinen Adnan Oktar'ın hapishanede çekildiği iddia edilen yeni fotoğrafları paylaşıldı. Adnan Oktar'ın son pozlarında uzun saçları ve sakalı dikkatleri çekti, birçok tepki de geldi. 👇

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Birkaç yıl önce internete düşen Adnan Hoca ve Kedicikler videoları dışarıdan basit ve saçma görünse de, olayın iç yüzünün korkunç detaylar barındırdığı ortaya çıkmış ve herkesi hayretlere sürüklemişti.

Birkaç yıl önce internete düşen Adnan Hoca ve Kedicikler videoları dışarıdan basit ve saçma görünse de, olayın iç yüzünün korkunç detaylar barındırdığı ortaya çıkmış ve herkesi hayretlere sürüklemişti.

Hapis cezası alan ve Erzurum Cezaevinde tutulan Adnan Oktar örgütüne dair her geçen gün kan donduran bir gerçek ortaya çıkıyor.

140Journos'un Ekim ayında yayınladığı 'Kedicik' belgeselinin ikinci bölümü geldi:

Belgeselin yayınlanmasının ardından gündeme Adnan Oktar'ın hapishanede çekildiği iddia edilen yeni fotoğraflar da geldi.

Belgeselin yayınlanmasının ardından gündeme Adnan Oktar'ın hapishanede çekildiği iddia edilen yeni fotoğraflar da geldi.

Detaylar:

Adnan Oktar'ın takım elbiseli, uzun saçlı ve sakallı pozlarını tiye alanlar da oldu, tepki gösterenler de...

Adnan Oktar'ın takım elbiseli, uzun saçlı ve sakallı pozlarını tiye alanlar da oldu, tepki gösterenler de...
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KumdanKum

beyaza boyasaydı kediciklerin efendisi Saruman olurdu.. sapık herif tipine tükürdüğüm 😒

Pelda Yalçın

Dışarıdaki hayatından farksız, bunu biliyoruz. Konforu,bakımı yerinde, her gün sayısız insanla görüşüyor. Sürünmesi, perişan olması gerekirken, ölüm korkusun... Devamını Gör

selver demirci

Adam cezaevinde değil de oteldeymiş gibi geldi bana