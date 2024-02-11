Hapishaneden Son Hali Paylaşılan Adnan Oktar'ın Uzun Saçları ve Sakalına Tepki Yağmuru

Hapis cezası alan ve Erzurum Cezaevinde tutulan 'Adnan Hoca' olarak bilinen Adnan Oktar'ın hapishanede çekildiği iddia edilen yeni fotoğrafları paylaşıldı. Adnan Oktar'ın son pozlarında uzun saçları ve sakalı dikkatleri çekti, birçok tepki de geldi. 👇