Hapishaneden Son Hali Paylaşılan Adnan Oktar'ın Uzun Saçları ve Sakalına Tepki Yağmuru
Hapishaneden Son Hali Paylaşılan Adnan Oktar'ın Uzun Saçları ve Sakalına Tepki Yağmuru
Hapis cezası alan ve Erzurum Cezaevinde tutulan 'Adnan Hoca' olarak bilinen Adnan Oktar'ın hapishanede çekildiği iddia edilen yeni fotoğrafları paylaşıldı. Adnan Oktar'ın son pozlarında uzun saçları ve sakalı dikkatleri çekti, birçok tepki de geldi. 👇
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Birkaç yıl önce internete düşen Adnan Hoca ve Kedicikler videoları dışarıdan basit ve saçma görünse de, olayın iç yüzünün korkunç detaylar barındırdığı ortaya çıkmış ve herkesi hayretlere sürüklemişti.
Belgeselin yayınlanmasının ardından gündeme Adnan Oktar'ın hapishanede çekildiği iddia edilen yeni fotoğraflar da geldi.
Adnan Oktar'ın takım elbiseli, uzun saçlı ve sakallı pozlarını tiye alanlar da oldu, tepki gösterenler de...
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beyaza boyasaydı kediciklerin efendisi Saruman olurdu.. sapık herif tipine tükürdüğüm 😒
Dışarıdaki hayatından farksız, bunu biliyoruz. Konforu,bakımı yerinde, her gün sayısız insanla görüşüyor. Sürünmesi, perişan olması gerekirken, ölüm korkusun... Devamını Gör
Adam cezaevinde değil de oteldeymiş gibi geldi bana