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Hapishane Hücresinde Kendi Saçıyla İşlediği Eserlerle Yeni Bir Sanat Yaratan Annie Parker'ın Dokunaklı Yaşamı

Hapishane Hücresinde Kendi Saçıyla İşlediği Eserlerle Yeni Bir Sanat Yaratan Annie Parker'ın Dokunaklı Yaşamı

Batuhan Bayraktar
Batuhan Bayraktar - Onedio Üyesi
02.03.2024 - 15:02

1879'da Maidstone Hapishanesi'nde, Kentli Annie Parker adında bir kadın nemli ve soğuk bir hücrede oturuyordu. Sarhoşluktan dolayı hapse girmişti, ancak bu, ilk defa demir parmaklarının arkasına girdiği anlamına gelmiyordu. Son 365 günün 350'sini hapishanede geçirmişti ve altı yıl sonra öldüğünde, 400'den fazla kez sarhoşluk ve buna bağlı diğer suçlardan dolayı tutuklanmıştı. Hücresinde bulunduğu zamanlarda ağartılmış keten üzerine çapraz dikişle çalışmıştı. Ancak diktiği şey iplik değil, bizzat kendi saçlarıydı.

Kaynak: https://www.historytoday.com/archive/...
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Annie Parker, yıllarını Maidstone ve Bedford hapishanelerinde geçirdi.

Annie Parker, yıllarını Maidstone ve Bedford hapishanelerinde geçirdi.

1847 civarında, bilinmeyen bir yerde ve bilinmeyen bir ailenin çocuğu olarak doğan Annie Parker, hayatının büyük bir kısmını sarhoşluk nedeniyle Maidstone veya Bedford Hapishanesi'nde geçirdi. Bilinen bilgilere göre, ilk olarak 1871 civarında sık sık tutuklanmaya başladı; Ocak 1872'ye kadar sadece 12 ay içinde 20 kez gözaltına alındı.

O yıl, Greenwich Islahhanesi kayıtlarında Annie Parker'ın hiçbir mesleği, evi ve arkadaşı olmadığı belirtiliyor; ancak çağdaş gazete makaleleri, hapishaneden çıktığında tanıdıklarının ona alkol ikram ettiğini yazıyor.

O yıl, Greenwich Islahhanesi kayıtlarında Annie Parker'ın hiçbir mesleği, evi ve arkadaşı olmadığı belirtiliyor; ancak çağdaş gazete makaleleri, hapishaneden çıktığında tanıdıklarının ona alkol ikram ettiğini yazıyor.

Bazı davranışları şiddet içeriyordu; camları kırma ve hırsızlık gibi suçlar işlemişti. Diğer suçları arasında intihara teşebbüs de bulunuyordu, bu nedenle iki yıl hapis cezasına çarptırıldı. Amerika'ya göç etmesi koşuluyla dört ay erken tahliye edilmesine rağmen, Parker İngiltere'ye dönmeden önce sadece bir hafta kaldı.

Islahevinde geçirdiği günler boyunca kendini meşgul edecek bir şeyler bulmuştu.

Islahevinde geçirdiği günler boyunca kendini meşgul edecek bir şeyler bulmuştu.

Parker ıslahevindeyken keten üzerine kahverengi saçlarından çapraz dikişlerle nakış yapmış, zaman zaman kırmızı, açık yeşil veya kahverengi iplikle dikişler ekledi. Ancak keteni, iğneyi, kroşe kancasını ya da ipliği tam olarak nasıl elde ettiğine dair bir bilgimiz yok.

Parker, genellikle dört kenarı ve aradaki boşluğu tığ işiyle süsleyerek dini ayetleri işliyordu.

Parker, genellikle dört kenarı ve aradaki boşluğu tığ işiyle süsleyerek dini ayetleri işliyordu.

Saçlarını yolma ve onları minik dikişlere dönüştürme sürecinde kefaret etme, yas tutma ve arınma arayışını yansıtan dini dizeleri sıkça tercih etti. İşlediği dini ayetlerde sıkça gökyüzüne bakarak, 'Evin cennete' veya 'Mükafatın cennete' gibi ifadelerle tamamlıyordu. Bu dini içerik, tarih kayıtlarındaki görünüşlerinde de kendini gösteriyordu. Örneğin, 'Herkes başka türlü olabilir ama Yüce İlahi bana iyidir' diyerek inancından ve Tanrı'nın iyiliğinden bahsediyordu. Parker için din, hapishane hücresinden barınma evine ve hayatının son yıllarını geçirdiği sokaklara kadar hayatının her aşamasında bir teselli kaynağıydı.

Annie Parker'ın dindar ve tövbekâr nakışları, yaşadığı istismar ve kayıplarla ilişkiliydi.

Annie Parker'ın dindar ve tövbekâr nakışları, yaşadığı istismar ve kayıplarla ilişkiliydi.

20 Nisan 1878 tarihli bir Kentish Mercury makalesine göre, Annie ve Thomas'ın en az dört çocuğu olduğu ve hepsinin Maidstone hapishanesinde doğup öldüğü belirtilmektedir. Annie Parker, sarhoşluktan defalarca gözaltına alınmış ve Maidstone hapishanesinden sadece bir hafta önce bir polis memuruna ifadesinde bulunmuştur. Aynı zamanda hapishanede bulunduğu bir hafta önce doğan dördüncü çocuğu da hayatını kaybetmiştir. Kocasının ölümü, Annie'yi derinden etkilemiş olmalı ki, çaresizlik, yalnızlık ve öbür dünyanın dünyadaki zamanından daha iyi olacağına dair umutsuz bir umudu yansıtan nesneler yapmaya yönelmiştir.

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Annie Parker sadece dinsel motiflerden oluşan çalışmalar yapmamıştır.

Annie Parker sadece dinsel motiflerden oluşan çalışmalar yapmamıştır.

Annie Parker'ın saç teli işçiliğine dair en eski eserlerden biri, onun eşi Thomas Parker'a olan derin sevgi ve bağlılığını yansıtan bir özveriyle hazırlanmıştır. Bu eser, sadece bir sanat eseri değil, aynı zamanda bir duygusal ifade ve anı olarak da değer taşır. İnce işlenmiş saç telleri, Annie'nin duygularını ve bağlılığını somut bir şekilde temsil ederken, Thomas'a ithaf edilmiş olması bu eserin özel bir anlam kazanmasını sağlar. Bu eser, Annie Parker'ın içsel dünyasını ve duygusal derinliğini yansıtan bir sanat eseri olarak öne çıkar.

Annie Parker'ın hayatı bir zamanlar farklıydı.

Annie Parker'ın hayatı bir zamanlar farklıydı.

Annie Parker, 1885 yılında Greenwich Islahhanesinin revir bölümünde aşırı alkol tüketiminden dolayı hayatını kaybettiğinde, hapishanedeki olağanüstü davranışları ve mükemmel eğitimi nedeniyle anıldı. Bu durum, onun bir zamanlar Deptford ve Lewisham sokaklarında yaşadığı hayattan farklı bir geçmişi olabileceği düşüncesini akla getiriyor.

Birçok kez tutuklanmasıyla ilgili haberler, Annie Parker'ı kötü şöhretli biri olarak tasvir etti; ancak gerçekte o, kederli bir anne ve istismara uğramış bir eşti.

Birçok kez tutuklanmasıyla ilgili haberler, Annie Parker'ı kötü şöhretli biri olarak tasvir etti; ancak gerçekte o, kederli bir anne ve istismara uğramış bir eşti.

Günümüzde, Annie Parker'in saç işlemelerinin çoğu Oxfordshire'daki Witney Antiques koleksiyonunda bulunmaktadır.

Günümüzde, Annie Parker'in saç işlemelerinin çoğu Oxfordshire'daki Witney Antiques koleksiyonunda bulunmaktadır.

Saç işlemelerinin en eski örnekleri 1879'a, en yenileri ise 1882'ye kadar dayanır. Londra Şehri Polis Müzesi, Ulusal Adalet Müzesi ve çeşitli özel koleksiyonlarda bulunmaktadır. Yarısı şu anda Oxfordshire'daki Witney Antiques koleksiyonunda yer almaktadır.

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