Hapishane Hücresinde Kendi Saçıyla İşlediği Eserlerle Yeni Bir Sanat Yaratan Annie Parker'ın Dokunaklı Yaşamı
Hapishane Hücresinde Kendi Saçıyla İşlediği Eserlerle Yeni Bir Sanat Yaratan Annie Parker'ın Dokunaklı Yaşamı
Kaynak: https://www.historytoday.com/archive/...
1879'da Maidstone Hapishanesi'nde, Kentli Annie Parker adında bir kadın nemli ve soğuk bir hücrede oturuyordu. Sarhoşluktan dolayı hapse girmişti, ancak bu, ilk defa demir parmaklarının arkasına girdiği anlamına gelmiyordu. Son 365 günün 350'sini hapishanede geçirmişti ve altı yıl sonra öldüğünde, 400'den fazla kez sarhoşluk ve buna bağlı diğer suçlardan dolayı tutuklanmıştı. Hücresinde bulunduğu zamanlarda ağartılmış keten üzerine çapraz dikişle çalışmıştı. Ancak diktiği şey iplik değil, bizzat kendi saçlarıydı.
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Annie Parker, yıllarını Maidstone ve Bedford hapishanelerinde geçirdi.
O yıl, Greenwich Islahhanesi kayıtlarında Annie Parker'ın hiçbir mesleği, evi ve arkadaşı olmadığı belirtiliyor; ancak çağdaş gazete makaleleri, hapishaneden çıktığında tanıdıklarının ona alkol ikram ettiğini yazıyor.
Islahevinde geçirdiği günler boyunca kendini meşgul edecek bir şeyler bulmuştu.
Parker, genellikle dört kenarı ve aradaki boşluğu tığ işiyle süsleyerek dini ayetleri işliyordu.
Annie Parker'ın dindar ve tövbekâr nakışları, yaşadığı istismar ve kayıplarla ilişkiliydi.
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Annie Parker sadece dinsel motiflerden oluşan çalışmalar yapmamıştır.
Annie Parker'ın hayatı bir zamanlar farklıydı.
Birçok kez tutuklanmasıyla ilgili haberler, Annie Parker'ı kötü şöhretli biri olarak tasvir etti; ancak gerçekte o, kederli bir anne ve istismara uğramış bir eşti.
Günümüzde, Annie Parker'in saç işlemelerinin çoğu Oxfordshire'daki Witney Antiques koleksiyonunda bulunmaktadır.
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