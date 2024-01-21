Hangisi Daha Zor: "Beyaz Yaka Olmak Yerine Zanaat Öğrenseydim" İsyanı Kullanıcıları İkiye Böldü!
Hangisi Daha Zor: "Beyaz Yaka Olmak Yerine Zanaat Öğrenseydim" İsyanı Kullanıcıları İkiye Böldü!
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Beyaz yakalılık "masa başı rahat iş" olarak görülmekten çıkalı çok oluyor.
Bir Twitter kullanıcısı da bir video üzerinden durumuna isyan edince yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.
Gelin önce o videoya bi' göz atalım.
Ardından ise başlayan tartışmalara...
Kimileri esnaf ve zanaatkarlığın zorluğundan dem vururken...
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Kimileri ise bu isyanı sonuna dek haklı buldu.
Ve bizzat çevrelerinden görüp yaşadıklarını paylaştılar.
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Fakat işe bambaşka bir pencereden bakanların sayısı da hayli fazlaydı.
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Herkes sahip olmadığına özeniyor diyebilir miyiz?
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Peki siz ne düşünüyorsunuz?
Sizce isyan haklı mı?
Yoksa davulun sesi uzaktan mı hoş geliyor?
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Buyurun, yorumlarda tartışalım.
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