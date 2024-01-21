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Hangisi Daha Zor: "Beyaz Yaka Olmak Yerine Zanaat Öğrenseydim" İsyanı Kullanıcıları İkiye Böldü!

Hangisi Daha Zor: "Beyaz Yaka Olmak Yerine Zanaat Öğrenseydim" İsyanı Kullanıcıları İkiye Böldü!

Croft
Croft - Onedio Üyesi
21.01.2024 - 11:49

Beyaz yakalı işinde sıkışıp kaldığını hissedenlerin sayısı hiç de az değilken bir Twitter (X) kullanıcısı paylaştığı video ile pek çok beyaz yakalının hislerine tercüman olsa da bir tartışmanın fitilini ateşledi.

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Beyaz yakalılık "masa başı rahat iş" olarak görülmekten çıkalı çok oluyor.

Beyaz yakalılık "masa başı rahat iş" olarak görülmekten çıkalı çok oluyor.

Bir zamanlar 'oku, masa başı bir işe girip kendini kurtar' denilen beyaz yakalıların durumu esasen pek de bize anlatıldığı ve vadedildiği gibi değil.

Bir Twitter kullanıcısı da bir video üzerinden durumuna isyan edince yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Bir Twitter kullanıcısı da bir video üzerinden durumuna isyan edince yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Gelin önce o videoya bi' göz atalım.

Ardından ise başlayan tartışmalara...

Ardından ise başlayan tartışmalara...
twitter.com

Kimileri esnaf ve zanaatkarlığın zorluğundan dem vururken...

Kimileri esnaf ve zanaatkarlığın zorluğundan dem vururken...
twitter.com
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Kimileri ise bu isyanı sonuna dek haklı buldu.

Kimileri ise bu isyanı sonuna dek haklı buldu.
twitter.com

Ve bizzat çevrelerinden görüp yaşadıklarını paylaştılar.

Ve bizzat çevrelerinden görüp yaşadıklarını paylaştılar.
twitter.com

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👇
twitter.com

Fakat işe bambaşka bir pencereden bakanların sayısı da hayli fazlaydı.

Fakat işe bambaşka bir pencereden bakanların sayısı da hayli fazlaydı.
twitter.com

👇

👇
twitter.com
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Herkes sahip olmadığına özeniyor diyebilir miyiz?

Herkes sahip olmadığına özeniyor diyebilir miyiz?
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👇

👇
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Peki siz ne düşünüyorsunuz?

Peki siz ne düşünüyorsunuz?
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Sizce isyan haklı mı?

Sizce isyan haklı mı?
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Yoksa davulun sesi uzaktan mı hoş geliyor?

Yoksa davulun sesi uzaktan mı hoş geliyor?
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Buyurun, yorumlarda tartışalım.

Buyurun, yorumlarda tartışalım.
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