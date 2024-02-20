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Hangi Yalın Şarkısısın?

etiket Hangi Yalın Şarkısısın?

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
20.02.2024 - 16:01

Aşkın en saf ve güzel halini anlatan Yalın'ın hangi şarkısısın? Bu testin sonunda söyleyeceğiz.

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1. Aşkın en saf, yalın halini sana anımsatan bir görseli seçerek başlayalım.

2. Bir aralar her pazar Yalın şarkıları paylaşanlar vardı :) Sen onlardan biri miydin?

3. Peki, Yalın' ın asıl isminin Hüseyin olduğunu biliyor muydun?

3. Peki, Yalın' ın asıl isminin Hüseyin olduğunu biliyor muydun?

4. Bir yalın şeç!

5. Söyle bakalım, Yalın' ı hiç canlı dinlemek nasip oldu mu? Gidebildin mi konserine?

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6. Sevilmek insana nasıl hissettiriyor?

7. Sence aşk biten bir şey mi?

8. Son olarak, şu aralar kendini nasıl hissediyorsun?

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Yalın - Her Şey Sensin (Official Video)

Yalın - Sesinde Aşk Var (Official Video)

Yalın - Bir Bakmışsın (Official Video)

Yalın - Sensiz Ben Ne Olayım (Official Video)

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