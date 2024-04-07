Hangi Tamino Şarkısısın?
Hangi Tamino Şarkısısın?
Senin ruhun ve tarzın hangi Tamino şarkısı ile eşleşiyor? Testi çöz, hangi şarkı olduğunu söyleyelim!
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1. Sabah uyandığında ilk hissettiğin şey nedir?
2. En sevdiğin hava bunlardan hangisi?
3. Şu an bir partide olsan ne yapıyor olurdun?
4. Seni en iyi anlatan kelime bunlardan hangisi?
5. En sevdiğin film türü hangisi?
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6. Hayattaki en büyük hayalin ne?
7. Sen bir hayvan olsan ne olurdun?
8. En sevdiğin kitap bunlardan hangisi?
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