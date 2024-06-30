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Hangi Şarkı Ona Seni Hatırlatıyor?

etiket Hangi Şarkı Ona Seni Hatırlatıyor?

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
30.06.2024 - 11:31

Özel biriyle paylaştığın anılar, bazen bir şarkıya sıkı sıkıya bağlı olabilir. O şarkı çaldığında, hemen o özel anlar akla gelir ve hepimizi duygusal bir yolculuğa çıkartır. Hazır mısın, hangi şarkının ona seni hatırlattığını keşfetmeye?

O zaman başlıyoruz👇

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1. İlk sorumuz! Şu an birlikte bir aşk yaşıyor musunuz?

2. Hangi manzara sana daha romantik geliyor?

3. Sen onun en çok hangi özelliğine vurulmuştun?

4. Peki, birbirinize karşı hissettikleriniz ne kadar yoğundu? Puanla!

5. Peki, sen bir ilişki yaşarken aklın mı yoksa mantığın mı daha çok ağır basıyor?

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6. Gerçek aşka inanıyor musun?

7. Birini seçmek zorundasın! Hangisi daha önemli?

8. Son olarak, sizin ilişkiniz bir kitap olsa sonu nasıl biterdi?

Kaan Boşnak - Seni Buldum Ya

Redd - Nefes Bile Almadan (Aşk Tesadüfleri Sever )

Pinhâni - Bilir O Beni

Yokluğunda (Leyla The Band)

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