Hangi Prensesin Ruhunu Taşıyorsun?
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Her prensesin tacının ardında farklı bir karakter saklıdır. Kimi cesaretiyle, kimi zekasıyla, kimi özgür ruhuyla, kimi de sevgi dolu kalbiyle öne çıkar. Peki senin ruhun hangi prensesin enerjisini taşıyor? Hazırsan tacını tak, sarayın kapılarını aç ve hangi prensesin ruhunu taşıdığını keşfet!
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Hangi Prensesin Ruhunu Taşıyorsun?
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