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Hangi Nova Norda Parçasısın?

etiket Hangi Nova Norda Parçasısın?

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
22.02.2025 - 23:55

Sen hangi Nova Norda parçasısın? Sen bize kendini anlat, hangi Nova Norda parçasının seni yansıttığını söyleyelim. Hazırsan başlıyoruz!

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1. Sabahları güne başlarken nasıl bir enerjidesin?

2. Dans etmeyi seviyor musun?

3. Hayatının film olmasını istesen, hangi türde olurdu?

3. Hayatının film olmasını istesen, hangi türde olurdu?

4. Seni yansıtan ev bunlardan hangisi?

5. Seni en iyi tanımlayan kelime hangisi?

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6. En sevdiğin ulaşım aracı hangisi?

7. Bir problemle karşılaştığında ilk tepkin ne olur?

8. Kendini bir doğa manzarasıyla özdeşleştirsen hangisi olurdun?

9. Birini çok sevdiğinde nasıl gösterirsin?

Kesinlikle senin şarkın "Varım"!

Kesinlikle senin şarkın "Zor"!

Kesinlikle senin şarkın "Çıktım Bi Yola"!

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Begüm
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