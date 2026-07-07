Hangi Muhtemel Aşk Karakterisin?

Show TV'nin yeni yaz dizisi Muhtemel Aşk, romantik hikayesi ve güçlü karakterleriyle şimdiden dikkatleri üzerine çekti. Kimi Defne'nin güçlü duruşuna, kimi Kadir'in güven veren karakterine, kimi Tolga'nın karizmasına, kimi de Melis'in enerjisine hayran kaldı.

Peki sen bu hikayede hangi karakter olurdun? Defne mi, Kadir mi, Tolga mı, yoksa Melis mi?

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