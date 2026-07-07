article/comments
article/share
Haberler
Test
Hangi Muhtemel Aşk Karakterisin?

Hangi Muhtemel Aşk Karakterisin?

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
07.07.2026 - 15:39
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Show TV'nin yeni yaz dizisi Muhtemel Aşk, romantik hikayesi ve güçlü karakterleriyle şimdiden dikkatleri üzerine çekti. Kimi Defne'nin güçlü duruşuna, kimi Kadir'in güven veren karakterine, kimi Tolga'nın karizmasına, kimi de Melis'in enerjisine hayran kaldı.

Peki sen bu hikayede hangi karakter olurdun? Defne mi, Kadir mi, Tolga mı, yoksa Melis mi? 

Cevabını öğrenmek için testi çöz!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Hangi Muhtemel Aşk Karakterisin?

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın