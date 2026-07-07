Hangi Muhtemel Aşk Karakterisin?
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Show TV'nin yeni yaz dizisi Muhtemel Aşk, romantik hikayesi ve güçlü karakterleriyle şimdiden dikkatleri üzerine çekti. Kimi Defne'nin güçlü duruşuna, kimi Kadir'in güven veren karakterine, kimi Tolga'nın karizmasına, kimi de Melis'in enerjisine hayran kaldı.
Peki sen bu hikayede hangi karakter olurdun? Defne mi, Kadir mi, Tolga mı, yoksa Melis mi?
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Hangi Muhtemel Aşk Karakterisin?
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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