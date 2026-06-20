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Hangi Kumaş Nasıl Ütülenir?

etiket Hangi Kumaş Nasıl Ütülenir?

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
20.06.2026 - 09:31
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Kabul edelim, ütü yapmak çoğu kişinin kaçtığı bir iş. Kırışık gömlekler, keten kumaşlar, çizgisine dikkat edilmesi gereken pantolonlar... Bunların hepsi ütü işini daha da zorlaştırıyor gibi görünse de aslında doğru yöntemi bilmiyor olabilirsiniz. Tüm kumaşları aynı sıcaklıkla ütülemek doğru değil. Bazıları yüksek sıcaklıkta kolayca açılırken bazıları birkaç saniyede parlama yapabiliyor ya da formunu kaybedebiliyor. İşte en sık kullanılan kumaş türleri ve ütülerken dikkat edilmesi gerekenler! 👇

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Pamuklu kumaşlar yüksek ısıyı sever.

Pamuklu gömlekler, tişörtler ve nevresimler genellikle ütülemesi en kolay ürünler arasında yer alır. Çünkü pamuklu kumaşlar yüksek sıcaklıklara karşı oldukça dayanıklıdır. Özellikle hafif nemliyken ütülediğinde kırışıklıklar çok daha hızlı açılır. Ancak kumaş tamamen kuruduğunda bazı bölgeleri açmak biraz daha zorlaşabilir. Bu nedenle ütüleme sırasında buhar kullanmak önemli.

Keten kumaşlarda bol buhar kullanmak önemli!

Yaz aylarında en çok keten kumaş tercih ediliyor ama fazla kırıştığı için de ütülemesi biraz dert olabilir. Burada doğru ısıyla birlikte buhar desteği de çok önemli. Kumaşı hafif nemliyken ütülersen kırışıklıklar daha kolay açılır. Çok kurumuş keten ürünlerde kırışıklıkların açılması daha uzun sürebilir. Bu nedenle ütüye başlamadan önce kumaşın tamamen kupkuru olmamasına dikkat etmen gerekiyor.

İpek kumaşlara biraz daha dikkat etmek gerekiyor!

Biliyorsun ki ipek oldukça hassas bir kumaş, bu yüzden ütülerken düşük sıcaklık tercih etmelisin. Yüksek ısı kumaşın yapısına zarar verebilir ve parlama oluşturabilir. Bu nedenle mümkünse kıyafeti ters yüzünden ütüle. Kıyafetin üzerine ince bir bez koyarak ütülemek de ekstra koruma sağlayabilir. Ayrıca ütülerken kumaşa fazla baskı uygulamaman gerekiyor. Birkaç dakikalık dikkat sayesinde kıyafetinin ömrünü uzatabilirsin.

Yün kumaşlarda sıcaklık ayarı çok önemli!

Kazaklar, ceketler ve bazı kumaş pantolonlar yün içerebilir. Yünlü kumaşlar doğrudan yüksek ısıya maruz kaldığında zarar görebilir veya şekil değiştirebilir. Bu nedenle düşük ya da orta sıcaklık tercih edilmesi gerekir. Yün kumaşlı kıyafetleri de yine ters çevirerek ütüleyebilirsin. Özellikle kaliteli yün ürünlerde biraz daha dikkatli olman gerekiyor!

Polyester kumaşlara dikkat!

Günümüzde birçok kıyafetin içinde polyester bulunuyor. Bu kumaş türü kırışmaya karşı dayanıklı olsa da yüksek sıcaklığa karşı fazla dayanıklı değil. Fazla ısı kumaşın bazı bölgelerinde parlama ya da deformasyona neden olabilir. Bu yüzden ütünün sentetik kumaş ayarında kullanılması öneriliyor. Bu tür kumaşları ütülerken önce etiketteki uyarılara bakman hayat kurtarabilir.

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Viskon kumaşlara nazik davranmak lazım!

Viskon kumaşlar yumuşak yapılarıyla oldukça konforlu olsa da ütüleme sırasında biraz hassas davranmak gerekiyor. Çok yüksek sıcaklıklar kumaşa zarar verebilir. Bu nedenle orta seviyede sıcaklık kullanmak en doğru tercih. Ürünü hafif nemliyken ütülersen kırışıklıklar daha kolay açılır. Ayrıca yine kumaşın ters yüzünden ütülenmeyi de deneyebilirsin. Birkaç küçük önlemle viskon kıyafetlerini daha uzun süre kullanmak mümkün.

Kadife kumaşlara doğrudan baskı uygulamaktan kaçın!

Kadife kumaşlar çok şık görünüyor ama hem yıkarken hem de ütülerken çok dikkatli olmak gerekiyor. Ütünün doğrudan kumaşa bastırılması kumaş dokusunun yıpranmasına neden olabilir. Bu yüzden mümkün olduğunca buhar kullanarak kırışıklıkları açmak daha doğru bir yöntem. Bazı durumlarda kıyafeti askıya asıp yalnızca buhar vermek bile yeterli olabilir. Özellikle kadife ceket ve elbiselerde bu detaya dikkat etmek gerekiyor.

Karışık kumaşlarda etikete göz atmayı unutma!

Birçok kıyafet artık tek bir kumaştan üretilmiyor. Pamuk, polyester, viskon ya da farklı kumaşların bir arada kullanıldığı ürünlerle sık sık karşılaşıyoruz. Bu nedenle sadece kumaşa bakarak sıcaklık ayarı yapmak her zaman doğru sonuç vermeyebilir. Ürünün iç etiketindeki bakım talimatları burada çok önemli! Bu alışkanlığı edinirsen, ütü yaparken büyük bir sürprizle karşılaşmazsın.

Kumaş türünü düşünmeden ütü yapmak istemeyenler için hayatı kolaylaştıran çözümler de var!

Kumaş türünü düşünmeden ütü yapmak istemeyenler için hayatı kolaylaştıran çözümler de var!

Ütü yaparken en çok kafa karıştıran konulardan biri hangi kumaş için hangi sıcaklığın uygun olduğunu hatırlamak... 🙄 Özellikle farklı kumaşlardan oluşan bir ütü sepeti varsa, sürekli ayar değiştirmek uğraştırıcı olabilir. Bu noktada doğru ütü tercihi hayat kurtarabilir. Örneğin Philips PerfectCare 9000 Serisi Buhar Kazanlı Ütü, farklı kumaş türleri arasında sıcaklık ayarı yapma ihtiyacını ortadan kaldırıyor! Böylece kot pantolondan ipek gömleğe geçerken ayar değiştirmek zorunda kalmadan ütünü kolayca yapabiliyorsun. Philips PerfectCare 9000 Serisi, özellikle sık ütü yapanlar veya kalabalık aileler için hem zaman kazandırıyor hem de kullanım kolaylığı sağlıyor.

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İrem Coşkun
İrem Coşkun
Onedio Üyesi
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
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