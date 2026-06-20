Hangi Kumaş Nasıl Ütülenir?

Kabul edelim, ütü yapmak çoğu kişinin kaçtığı bir iş. Kırışık gömlekler, keten kumaşlar, çizgisine dikkat edilmesi gereken pantolonlar... Bunların hepsi ütü işini daha da zorlaştırıyor gibi görünse de aslında doğru yöntemi bilmiyor olabilirsiniz. Tüm kumaşları aynı sıcaklıkla ütülemek doğru değil. Bazıları yüksek sıcaklıkta kolayca açılırken bazıları birkaç saniyede parlama yapabiliyor ya da formunu kaybedebiliyor. İşte en sık kullanılan kumaş türleri ve ütülerken dikkat edilmesi gerekenler! 👇