Hangi Kumaş Nasıl Ütülenir?
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Kabul edelim, ütü yapmak çoğu kişinin kaçtığı bir iş. Kırışık gömlekler, keten kumaşlar, çizgisine dikkat edilmesi gereken pantolonlar... Bunların hepsi ütü işini daha da zorlaştırıyor gibi görünse de aslında doğru yöntemi bilmiyor olabilirsiniz. Tüm kumaşları aynı sıcaklıkla ütülemek doğru değil. Bazıları yüksek sıcaklıkta kolayca açılırken bazıları birkaç saniyede parlama yapabiliyor ya da formunu kaybedebiliyor. İşte en sık kullanılan kumaş türleri ve ütülerken dikkat edilmesi gerekenler! 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Pamuklu kumaşlar yüksek ısıyı sever.
Keten kumaşlarda bol buhar kullanmak önemli!
İpek kumaşlara biraz daha dikkat etmek gerekiyor!
Yün kumaşlarda sıcaklık ayarı çok önemli!
Polyester kumaşlara dikkat!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Viskon kumaşlara nazik davranmak lazım!
Kadife kumaşlara doğrudan baskı uygulamaktan kaçın!
Karışık kumaşlarda etikete göz atmayı unutma!
Kumaş türünü düşünmeden ütü yapmak istemeyenler için hayatı kolaylaştıran çözümler de var!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın