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Hangi Katy Perry Şarkısısın?

etiket Hangi Katy Perry Şarkısısın?

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
21.02.2024 - 16:01

Verdiğin cevaplara göre, bu testin sonunda sana hangi Katy Perry şarkısı olduğunu söyleyeceğiz. Şarkıyı duymak için sabırsızlanıyor musun?

O zaman seni teste alalım👇

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. İlk sorumuzla başlayalım. En sevdiğin Katy makyajını seç!

2. Bir Katy seç!

3. Katy saç tarzını çok sık değiştiren birisi... Peki, senin en çok beğendiğin tarzı hangisi?

4. Onun her sahne kostümü çok iddialı! En beğendiğini seçmeni istiyoruz!

5. Ne sıklıkla Katy Perry dinliyorsun?

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6. Peki, sen ne kadar duygusal birisin? Puanlar mısın?

7. Doğru söyle, ne kadar ağlıyorsun?

8. Son olarak, mood unu en iyi anlatan gifi seç!

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda

Katy Perry - Last Friday Night (T.G.I.F.) (Official Music Video)

Katy Perry - Roar

Katy Perry - Dark Horse ft. Juicy J

Katy Perry - Wide Awake (Official Video)

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