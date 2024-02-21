Hangi Katy Perry Şarkısısın?
Hangi Katy Perry Şarkısısın?
Verdiğin cevaplara göre, bu testin sonunda sana hangi Katy Perry şarkısı olduğunu söyleyeceğiz. Şarkıyı duymak için sabırsızlanıyor musun?
O zaman seni teste alalım👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. İlk sorumuzla başlayalım. En sevdiğin Katy makyajını seç!
2. Bir Katy seç!
3. Katy saç tarzını çok sık değiştiren birisi... Peki, senin en çok beğendiğin tarzı hangisi?
4. Onun her sahne kostümü çok iddialı! En beğendiğini seçmeni istiyoruz!
5. Ne sıklıkla Katy Perry dinliyorsun?
İçeriğin Devamı Aşağıda
6. Peki, sen ne kadar duygusal birisin? Puanlar mısın?
7. Doğru söyle, ne kadar ağlıyorsun?
8. Son olarak, mood unu en iyi anlatan gifi seç!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda