Hangi Kahve Hangi Tatlı ile İyi Gider Anlatıyoruz!
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Hangi kahvenin yanında hangi tatlıyı yemeliyiz? Bu sefer odağımızda en iyi kahve-tatlı eşleştirmeleri var. Hazırsak hadi bakalım, iştah açıcı bir içeriğe başlıyoruz!
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Espresso & Tiramisu
Filtre Kahve & Havuçlu Kek
Caffè Latte & Kruvasan
Americano & San Sebastian Cheesecake
Cold Brew & Limonlu Cheesecake
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Flat White & Bitter Brownie
Cappuccino & Meyveli Tart
Mocha & Çikolatalı Sufle
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İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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