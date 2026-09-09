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Hangi Kahve Hangi Tatlı ile İyi Gider Anlatıyoruz!

etiket Hangi Kahve Hangi Tatlı ile İyi Gider Anlatıyoruz!

Begüm
Begüm - Onedio Editörü
09.09.2026 - 15:36
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Hangi kahvenin yanında hangi tatlıyı yemeliyiz? Bu sefer odağımızda en iyi kahve-tatlı eşleştirmeleri var. Hazırsak hadi bakalım, iştah açıcı bir içeriğe başlıyoruz!

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Espresso & Tiramisu

Espresso & Tiramisu

Espressonun sert ve acımsı tadı, mascarpone peynirinin yumuşak dokusuyla mükemmel bir denge kuracağı için espresso ve tiramisu ikilisi oldukça keyifli bir eşleşme! Aynı zamanda bu ikili, kahve aromasını öne çıkarırken damakta pürüzsüz bir tat bırakıyor, kesinlikle deneyin.

Filtre Kahve & Havuçlu Kek

Filtre Kahve & Havuçlu Kek

Orta kavrulmuş filtre kahvenin yanında olmazsa olmaz lezzet: Havuçlu kek! Havuçlu kekin içindeki tarçın ve ceviz olaya bambaşka bir dokunuş katıyor. Her yudumda kekin tatlılığı dengelenecek.

Caffè Latte & Kruvasan

Caffè Latte & Kruvasan
  • Bol sütlü ve yumuşak içimli lattenin yanında tereyağlı leziz mi leziz bir kruvasan çok iyi olmaz mı? Yoğun süt dokusu, hamur işinin ağırlığını hafifleterek dengelerken eşsiz bir birleşim sunuyor.

Americano & San Sebastian Cheesecake

Americano & San Sebastian Cheesecake
  • Americano'nun sek ve hafif sert içimi, cheesecake'in kremsi ve karamelize yapısını nötrleyerek mükemmel bir uyum yakalıyor. Bu ikiliyle tatlının yoğunluğu kahvenin sadeliğiyle dengelenmiş oluyoruz. Gerçekten de eşsiz bir ikili!

Cold Brew & Limonlu Cheesecake

Cold Brew & Limonlu Cheesecake
  • Soğuk demlemenin düşük asiditeli ve ferahlatıcı tadı ile limonlu cheesecake’in tatlı-ekşi aromasını birleştirmek mi? Var bir hayalimiz! Özellikle sıcak günlerde ferahlatıcı ve dengeli bir tatlı molası sunan bu ikiliden vazgeçmesi oldukça zor.
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Flat White & Bitter Brownie

Flat White & Bitter Brownie

Çifte shot espresso barındıran Flat White ve yanında yoğun bitterli bir brownie! Burada Flat White brownie'nin ağırlığını kolayca dengeliyor. Kadifemsi süt köpüğü ise çikolatanın sertliğini yumuşatıyor. Gerçekten çok iyi bir ikili!

Cappuccino & Meyveli Tart

Cappuccino & Meyveli Tart

Cappuccino'nun tepeleme süt köpüğü ile ahududu veya çilek gibi meyvelerin ekşimsi notalarıyla kontrast oluşturmaya ne dersin?Aslında bu zıtlık, damakta tazeleyici ve dengeli bir lezzet bırakırken kendine de bağımlı yapabilir!

Mocha & Çikolatalı Sufle

Mocha & Çikolatalı Sufle
  • Zaten çikolata aroması içeren Mocha sıcak bir sufle ile birleştiğinde çikolata lezzetini ikiye katlar. Çikolata krizleri için en yoğun ve doyurucu eşleşmelerden biri diyebilir miyiz?

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Begüm
Begüm
Onedio Editörü
İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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