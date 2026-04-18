Hangi Kafayla Yapıldıklarını Anlayamasak da Görenlerin Gözlerini Kanatmaya Ant İçmiş 13 Tasarım

Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
İyi bir tasarımın amacı hayatı kolaylaştırmak, estetik bir haz sunmak veya bir soruna çözüm üretmektir; diye düşünüyorsanız, yanılıyorsunuz! Zira, az sonra göreceğiniz tasarımlar bu amaçlardan tamamen uzak ve 'farklı olmak' isterken mantığı tümüyle terk etmiş durumda. Bakalım, bu hafta sizin için 9gag ve Reddit'ten seçtiğimiz 13 tasarım arasından favoriniz hangisi olacak? 

Hazırsanız, haftanın en talihsiz tasarım turu başlıyor... 

Kaynak: https://9gag.com/tag/crappy-design/fresh

1. Moda dünyasını ayağa kaldıran şıklık!

Gerçek saçları olan ve makyaj yapılan bu elbise dolabınızın olmazsa olmazı olacak.

2. "Doğadan ilham alan şıklık..." Demek isterdik!

Kim ayağına timsah giymek ister ki?

3. Vertigo sandalye!

Nerede kaldı eski sallanan sandalyeler, şimdi sandalyeler de bir değişik. Baksanıza, sağa sola sallanıyor.

4. Yol üzeri tuvalet!

Geçerken bir tuvalete girip bir de duş alabilirsiniz. Zira, tuvaletten iki basamak sonraki alanda da bir duş bulunuyor.

5. Gözünüze giren bardak

Neresinden denerseniz deneyin bir yerinizi sakatlayabilirsiniz. En iyisi pipet kullanmak.

6. Gözyaşı dövmesi mi istiyorsunuz?

Dövmeye gerek yok, bu şapkanın gölgesi yeter!

7. Güvenlik desen var...

Bu kapının ardında güvende hissetmemek mümkün mü?

8. Beyler çeyizinizden eksik etmeyin!

Kıllı bir göbekten daha iyi bir kostüm olmaz diyenlere, modasal sancılar.

9. Abraham Lincoln'e bunu yapan...

Hayat bazen sınırları böyle zorluyor işte!

10. Temiz bir çevre için daha iyi bir çözüm olmazdı!

Gezen çöp tenekesi ile artık yollar daha temiz elbette.

11. Dövme sanatı dediğin de bu olsa gerek!

Açıkçası sanata diyecek lafımız yok. Zira, eşsiz bir çalışma olmuş lakin insan kafasında neden böyle bir görüntü ister. Sizce de biraz korkunç değil mi?

12. "Dişini tırnağına takmak"

Nail art çılgınlığı sınır tanımıyor... Bakalım bu gözler daha neler görecek neler.

13. Yeni gelin çeyizinizin eksik parçasını bulduk!

Atıştırmalık ikramında daha iyi bir sunum tabağı alternatifi bulamayacağınıza eminiz.

Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
