Lüks ve Pahalı Restoranların Masaya Geldiğinde Hayatı Sorgulatacak Göz Kanatan Sunumları

Elif ÇAMLIBEL
18.04.2026 - 15:39

Gastronomi dünyasının inovasyon ve yaratıcılık adı altında sunduğu bazı tabaklar, adeta iştah kapatıyor! Kimi zaman saksının içinde kimi zaman mutfak lavabosunda yapılan servisler aklın sınırlarını zorluyor. Haliyle bu restoranlarda müşteriler, ödediği parayı unutup 'Ne yedim ben?' diye düşünüyor. Sizin için Reddit'ten derlediğimiz 13 sunum ise haftanın lezzet turuna dönüşüyor. Hazırsanız, 'Maliyet: 200$, Mantık: 0$' bu lezzetlerle haftanın gastronomi çılgınlığı başlıyor...  

İştahınız kalırsa, afiyet olsun! 

Kaynak

1. Doğanın içindeki hazineyi bulun!

Baştan uyaralım, bitki yenmiyor! Ama doğanın içindeki lezzet toplarını bulmak size kalıyor.

2. Şövale üzerinde çıtır biftek

Zaten et bu devirde, adeta bir sanat eseri gibi şövalede sergilenmeli.

3. Yenmeyen enfes tatlı!

Yarısı içinde kalır bunun... Resmen ziyan olacak güzelim tatlı.

4. "Lavaboları temizledik"

Restoranın sunumu karşısında şok olan müşteriler açlıklarına dayanamayıp, 'lavaboları temizlemişler.' Ne diyelim, afiyet olsun.

5. Kütük sunumları dur durak bilmiyor...

En azından yanmamış kütükte mi servis etseler?

6. Taş gibi tatlı...

Evde hiç tabak kalmayınca, görümceye uygulanacak tarife! Not alın kızlar, lazım olur.

7. "Porsiyonu bol" dediğin de böyle olur!

Artık 'Doymadık diyemeyecek' kimse!

8. Kürek yetmedi kova ile geldiler!

Hesabın kovada geldiğini gördük ama sandviçin orada ne işi var?

9. Kaykay pistte!

Eski kaykayınızı atmayın gençler, belki bir restorana satarsınız ilerde!

10. Doğadan sofralara...

Az yıkanmış, hiç kesilmemiş organik ve lezzetli sunum arayanlara.

11. Türk kahvesi mi, salata mı?

Aslında bu bakır cezvede mis gibi Türk kahvesi pişerdi ama Avrupalılar salata koymayı tercih etmiş.

12. Tavuk hiç böyle sunulmamıştı!

Kimileri mala dedi kimileri kürek... En azından kızarmış tavukta hemfikiriz.

13. Sepete ne kadar doldurursanız, o kadar yersiniz!

'Afiyet olsun' standında bir Fransız lezzet demek isterdik ama bu hamburger için söylenecek pek söz yok!

Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
