Lüks ve Pahalı Restoranların Masaya Geldiğinde Hayatı Sorgulatacak Göz Kanatan Sunumları

Elif ÇAMLIBEL
11.04.2026 - 11:13

Son yıllarda gastronomi dünyasında giderek yayılan ve estetikten ziyade tuhaflığı sofralara taşıyan sunumlar dikkat çekiyor. Kimi zaman şef restoranlarında kimi zaman lüks işletmelerde siparişiniz masaya geldiğinde iştah açmak yerine kapatan sunumlardan bazılarını inceledik. Gelin, sizin için için seçtiğimiz Reddit sunumlarına bu hafta birlikte göz atalım.

İştahınız kalırsa, afiyet olsun! 

Kaynak

1. Başlıyoruz: Ağaç kovuğundan midenize!

Doğal malzemelerle enfes bir şey hazırladıklarına biz inandık. Üstelik böyle ağaç, reçine ve doğa kokan makarnayı her yerde yiyemezsiniz.

2. İngiliz kahvaltısı mı, pişmemiş pizza mı?

'Cambridge'de birileri pizza tabanına tam bir İngiliz kahvaltısı koymaya karar vermiş. Fikirlerinize ihtiyacım var.' notuyla ziyafetini paylaşan kullanıcı lezzeti de puanlasaydı keşke!

3. Dökmeden yiyin canım siz de!

Zaten sunum dedin böyle olmalı, doğal, rahat ve salaş...

4. Süprizlerle dolu bir ziyafet!

Her çekmecede bambaşka bir tat! Çalışma masasının çekmecesinde abur cubur bulduğunuz an yaşadığınız o sevinç gibi...

5. Şişelerce karides...

Şişenin önce dışındaki sosa karides bandırın sonra içindekini yudumlayın! Kimin aklına gelirdi ki?

6. Artık alıştığımız bir manzara: Kürekte ziyafet!

Bu sizi şaşırtmamış olmalı. Ama hâlâ şaşırıyorsanız, bekleyin dahası geliyor!👇

7. Aman dikkat: Taşlar yenmiyor!

Somer Şef ile Mehmet Şef'in de kulaklarını çınlatıp isyan edelim; yenmeyen şeylerin tabakta ne işi var dostlar?

8. Frizbi mi, lavaş mı?

Kaskatı kalmış lavaşa mı şaşırsak, yoksa sunuma mı; biz bilemedik!

9. Bir ayakkabınız kalmıştı, sofraya gelmeyen!

Pişirme kağıdıyla getirseniz razıydık, ayakkabı neden? Umarız bir de kullanılmış takunya değildir.

10. Porsiyonun büyük olduğunu kanıtlamaya çalışan bir işletme!

'Doymak istiyorum' diyenler için fine-dining restoranlara inat harika bir porsiyon ama yine de tabağa konulabilirdi sanki.

11. Araba gelir "düt düt düt"...

Hızlı ve tatlı bir lezzet için arabadan daha iyi bir sunum tabağı düşünülemezdi zaten.

12. Kızarmış tavuk, tavuğun içinde yenir!

İşte, derin bir mizah anlayışı ile müşterilerini vegan olmaya teşvik eden o tavuk restoranı...

13. Tüm bunların üzerine bardak da tatlı alır mısınız?

Bu ziyafeti asla unutmayacağınıza eminiz!

Elif ÇAMLIBEL
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
