Hangi Kafayla Yapıldıklarını Anlayamasak da Görenlerin Gözlerini Kanatmaya Ant İçmiş 13 Tasarım

Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
11.04.2026 - 11:53

İster dikkatsizlik, ister yanlış ölçüm, isterse de tamamen absürt bir hayal gücünün eseri olsun; bu tasarımlar estetik algınızı altüst edecek. Kendinizi 'Bunu yapan kişi o an ne düşünüyordu?' demekten alamayacaksınız. Gelin sizin için Reddit'ten derlediğimiz mantığı bir kenara bırakıp sinir bozucu ama bir o kadar da komik bu tasarım hatalarına birlikte göz atalım!

Hazırsanız, haftanın en talihsiz tasarım turu başlıyor

Daha Önceki Göz Kanatan Tasarımları İncelemeden Geçmeyin👇

1. Doğaya olan tutkumuzu kimse sorgulayamaz!

Asıl soru siz arabanıza bunu yapar mıydınız?

2. Masanın kendisi ziyafet!

Et görünümlü masa sandalye takımı siparişi için gecikmeyin lütfen.

3. Her yerde saçlar, yerlerde saçlar...

Klozetin böyle konforlusu görülmedi, diyebilir miyiz?

4. Eşitlik dediğin bu olsa gerek!

Evlenme teklifine hazırlık sırasında bazı şeyler pek de yolunda gitmemiş gibi ama neyse...

5. Nail art işini biraz daha abartmaya ne dersiniz peki?

6. İnsanoğlunun doğa ile derdi ne acaba?

Daha kötü pek az tasarım gördük desek yeridir!

7. Mühürlemek için daha iyi bir seçim olmazdı: Öpücükler...

Hepimizin bunu almak isteyeceği bir arkadaşı vardır, değil mi?

8. Ah Furby nedir bu başına gelenler...

Bir zamanların en havalı oyuncağı ayaklar altında diyebilir miyiz?

9. Korku filmlerini aratmayan akraba evi koltuğunu bulduk!

Hemen yüzünü görmek istemediğiniz akrabalarınız; halanız, eltiniz, görümceniz, kaynınız, gelininiz için alın deriz.

10. Moda dergisinden fırlamış bir mutfak için!

Ama hak vermek lazım kot her yere yakışıyor!

11. Aman yemeğin: Tavuk değil, mum!

Sosuyla, kızarma derecesiyle tam ağzınıza layık kokulu mumlar. Acaba tavuk mu kokuyordur, domates sos mu?

12. Moda dünyası bunu açıklayabilir mi?

Hem şık hem rahat stilin geldiği son nokta!

13. Son durak: Bu dövmeyi sildirmek kaç seans sürer ki?

Siz siz olun, dövmecinizle iyi geçinin!

İlginizi Çekebilir

2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
