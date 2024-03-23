Hangi Gülşen Şarkısısın?
Hangi Gülşen Şarkısısın?
Unutulmaz sahne kostümleriyle adından sıkça söz ettiren yetenekli sanatçımızın hangi şarkısı seni yansıtıyor? Şimdi, bu eğlenceli testle öğrenelim!👇
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1. İlk sorumuzla başlayalım. Gülşen' in muhteşem fiziğini ortaya çıkaran, ona en çok yakışan sahne kostümü hangisi?
2. "Şurada ne Gülşen dinlenir be" dediğin manzarayı seç!
3. Gülşen'in şarkılarında seni en çok etkileyen unsur hangisi?
4. Hangi duygu durumunda daha çok şarkı dinliyorsun?
5. Günde kaç saat şarkı dinliyorsun?
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6. Gülşen konserine daha önce hiç gittin mi? Ya da gitmeyi düşünüyor musun?
7. Duygularını ne kadar kolay bir şekilde paylaşırsın?
8. Son olarak, bunlardan hangisi seni daha çok mutlu eder?
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