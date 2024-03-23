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Hangi Gülşen Şarkısısın?

etiket Hangi Gülşen Şarkısısın?

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
23.03.2024 - 16:45

Unutulmaz sahne kostümleriyle adından sıkça söz ettiren yetenekli sanatçımızın hangi şarkısı seni yansıtıyor? Şimdi, bu eğlenceli testle öğrenelim!👇

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1. İlk sorumuzla başlayalım. Gülşen' in muhteşem fiziğini ortaya çıkaran, ona en çok yakışan sahne kostümü hangisi?

2. "Şurada ne Gülşen dinlenir be" dediğin manzarayı seç!

3. Gülşen'in şarkılarında seni en çok etkileyen unsur hangisi?

3. Gülşen'in şarkılarında seni en çok etkileyen unsur hangisi?

4. Hangi duygu durumunda daha çok şarkı dinliyorsun?

5. Günde kaç saat şarkı dinliyorsun?

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6. Gülşen konserine daha önce hiç gittin mi? Ya da gitmeyi düşünüyor musun?

6. Gülşen konserine daha önce hiç gittin mi? Ya da gitmeyi düşünüyor musun?

7. Duygularını ne kadar kolay bir şekilde paylaşırsın?

8. Son olarak, bunlardan hangisi seni daha çok mutlu eder?

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Gülşen - Dillere Düşeceğiz

Gülşen - Ne Kavgam Bitti Ne Sevdam

Gülşen - Bangır Bangır

Gülşen - Yurtta Aşk Cihanda Aşk

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