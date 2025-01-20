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Hangi Gaziantep Lezzeti Sana Göre?

etiket Hangi Gaziantep Lezzeti Sana Göre?

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
20.01.2025 - 19:01

Türkiye'nin güzide şehirlerinden biri; baklava cenneti, kebap diyarı ve en önemlisi yemelere doyamadığımız fıstık diyarı Gaziantep... Parmak ısırtan lezzetleriyle herkesin en az bir kez gezip görmesi ve kendine özgü yemeklerini tatması gerekiyor.

Gaziantep'in lezzetlerinden hangisinin sana göre olduğunu testin sonunda söyleyeceğiz!

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Söyle bakalım, yemeklerde acı sever misin acı?

Daha önce gitmediğin bir şehri görmeye gideceksin. Gitmeden önce sence ne yapılmalı?

Evinde misafir ağırlamayı seven biri misin?

Yöresel bir festivale gitmeyi düşünüyorsun ve epey bir heyecanlısın! Festival alanında nelerin ilgini çekeceğini söyler misin?

Yöresel bir festivale gitmeyi düşünüyorsun ve epey bir heyecanlısın! Festival alanında nelerin ilgini çekeceğini söyler misin?

Dürüst ol: Hiç denemediğin bir yemeği gözün kapalı dener misin?

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Devam edelim! Gaziantep'e ayak basar basmaz gideceğin ilk lokasyon neresi olur?

Az kaldı! Gaziantep'in sokaklarında kayboldun diyelim ve arkadaşını arıyorsun. Onu nasıl bulmayı planıyorsun?

Az kaldı! Gaziantep'in sokaklarında kayboldun diyelim ve arkadaşını arıyorsun. Onu nasıl bulmayı planıyorsun?

Son sorudayız! Gaziantep'ten dönmeden önce sevdiklerine ne almayı düşünürsün?

Beyran Çorbası!

Beyran Çorbası!

Sen macerayı seven, yeni lezzetleri keşfetmekten çekinmeyen bir ruhsun. Beklenmedik durumlarla karşılaştığında bile çözüm odaklı ve sakin kalabiliyorsun. Beyran çorbasının yoğun ve baharatlı lezzeti, senin cesur damak tadına tam olarak uyacak. Gaziantep'te bir lokantada, buharı tüten bir kase beyranla güne başlamak sana çok iyi gelecek!

Katmer!

Katmer!

Sen daha çok geleneksel değerlere bağlı, sakin ve huzurlu bir kişisin. Hayatın inceliklerini takdir eder ve detaylara önem verirsin. Katmerin o incecik yufkaları ve bol fıstıklı iç harcı, senin gibi zarif bir damak tadına hitap edecek. Bir fincan çay eşliğinde huzurlu bir köşede katmer yiyerek kendine zaman ayırmak sana iyi gelecek!

Lahmacun!

Lahmacun!

Sen sosyal, enerjik ve hayat dolu bir kişisin. Arkadaşlarınla sohbet etmek ve yeni yerler keşfetmekten hoşlanan birisin. Lahmacun, senin gibi hareketli bir insana tam olarak uygun. Arkadaşlarınla birlikte bir lahmacuncuya gidip sohbet ederken hem lezzetli bir yemek yemiş hem de keyifli vakit geçirmiş olursun!

Simit Kebabı!

Simit Kebabı!

Sen eski tatların peşinde koşan, geleneksel lezzetlerin büyüsüne kapılan biri gibisin. Simit kebabının o kendine has aroması ve çıtır dışı, seni çocukluğuna götürebilir! Çünkü hem tadı hem de kokusu, biraz nostaljiyi hatırlatabilir. Gaziantep’in tarihi sokaklarında kaybolurken bir köşede dumanı tüten bir simit kebabı bulmak, gününü güzelleştirecek!

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Ma Belle
Ma Belle
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