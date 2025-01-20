Hangi Gaziantep Lezzeti Sana Göre?
Hangi Gaziantep Lezzeti Sana Göre?
Türkiye'nin güzide şehirlerinden biri; baklava cenneti, kebap diyarı ve en önemlisi yemelere doyamadığımız fıstık diyarı Gaziantep... Parmak ısırtan lezzetleriyle herkesin en az bir kez gezip görmesi ve kendine özgü yemeklerini tatması gerekiyor.
Gaziantep'in lezzetlerinden hangisinin sana göre olduğunu testin sonunda söyleyeceğiz!
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Söyle bakalım, yemeklerde acı sever misin acı?
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Daha önce gitmediğin bir şehri görmeye gideceksin. Gitmeden önce sence ne yapılmalı?
Evinde misafir ağırlamayı seven biri misin?
Yöresel bir festivale gitmeyi düşünüyorsun ve epey bir heyecanlısın! Festival alanında nelerin ilgini çekeceğini söyler misin?
Dürüst ol: Hiç denemediğin bir yemeği gözün kapalı dener misin?
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Devam edelim! Gaziantep'e ayak basar basmaz gideceğin ilk lokasyon neresi olur?
Az kaldı! Gaziantep'in sokaklarında kayboldun diyelim ve arkadaşını arıyorsun. Onu nasıl bulmayı planıyorsun?
Son sorudayız! Gaziantep'ten dönmeden önce sevdiklerine ne almayı düşünürsün?
Beyran Çorbası!
Katmer!
Lahmacun!
Simit Kebabı!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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