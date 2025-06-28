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Hangi Dönemin Rockstar’ı Olurdun?

etiket Hangi Dönemin Rockstar’ı Olurdun?

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
28.06.2025 - 23:48

Her dönemin rock ruhu bambaşkaydı. Kostümler, sahne performansları, gitar soloları, muhteşem vokaller... O asi ve çılgın ruh, her seferinde bambaşka şekillerde ortaya çıkıyordu. Peki sen ünlü bir rock yıldızı olsaydın hangi dönemin efsanesi olurdun? Cevaplar testimizde! 👇

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1. Sahneye çıktığında en çok neyle anılmak isterdin?

2. Bir rockstar olarak nasıl bir stilin olurdu?

3. Şimdi de senin için efsane olan rock grubunu seç bakalım. 👇

4. Bir rockstar olarak şarkılarında ne anlatırdın?

5. "Keşke ben söyleseydim." dediğin bir rock şarkısı seç bakalım. 👇

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6. Peki hangi vokalist sana ilham verirdi?

7. Şimdi de favori Türk rock grubunu/sanatçını seç bakalım. 👇

8. Ünlü bir rock yıldızı olarak ilk konserini nerede vermek isterdin?

80’lerin rock yıldızı!

Sen parlak sahnelerin, dev saçların, payetli kostümlerin insanısın! Sahneye adım attığında herkes seni konuşur, çünkü enerjinle ortamı anında ateşlersin. Sahne senin için bir parti alanı! Sen; AC/DC, Bon Jovi, Queen ruhunu taşıyorsun. Sadece sesin değil, stilin ve karizmanla da ışıldıyorsun. 80’lerde ünlü bir rock yıldızı olsan, posterin her gencin odasında olurdu!

70’lerin klasik rock yıldızı!

Sen derin, biraz gizemli, biraz romantik bir rockstarsın! Sahneye çıktığında ruhunu şarkılarınla döküyorsun. Fleetwood Mac, Led Zeppelin, Pink Floyd gibi grupların ruhunu taşıyorsun. Şöhret peşinde değilsin, senin derdin müzikle iz bırakmak. 70’lerde doğsan, her albümün bir sanat eseri olurdu ve şarkıların yüzyıllar boyu dinlenirdi!

90’ların asi ruhu!

Sen isyanın, öfkenin ve gerçekliğin sesi olurdun! Nirvana, Pearl Jam, Alice in Chains… Senin sahnen asi, biraz karanlık, biraz hırçın olurdu. Sahneye çıktığında herkes nefesini tutar, çünkü sen içinden geldiği gibi yaşardın. 90’larda doğsan, tüm gençlik senin sözlerinle büyürdü. Müziğin sadece şarkı değil, resmen bir başkaldırı olurdu!

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İrem Coşkun
İrem Coşkun
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