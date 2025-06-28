Hangi Dönemin Rockstar’ı Olurdun?
Her dönemin rock ruhu bambaşkaydı. Kostümler, sahne performansları, gitar soloları, muhteşem vokaller... O asi ve çılgın ruh, her seferinde bambaşka şekillerde ortaya çıkıyordu. Peki sen ünlü bir rock yıldızı olsaydın hangi dönemin efsanesi olurdun? Cevaplar testimizde! 👇
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1. Sahneye çıktığında en çok neyle anılmak isterdin?
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2. Bir rockstar olarak nasıl bir stilin olurdu?
3. Şimdi de senin için efsane olan rock grubunu seç bakalım. 👇
4. Bir rockstar olarak şarkılarında ne anlatırdın?
5. "Keşke ben söyleseydim." dediğin bir rock şarkısı seç bakalım. 👇
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6. Peki hangi vokalist sana ilham verirdi?
7. Şimdi de favori Türk rock grubunu/sanatçını seç bakalım. 👇
8. Ünlü bir rock yıldızı olarak ilk konserini nerede vermek isterdin?
80’lerin rock yıldızı!
70’lerin klasik rock yıldızı!
90’ların asi ruhu!
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