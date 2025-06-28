Sen parlak sahnelerin, dev saçların, payetli kostümlerin insanısın! Sahneye adım attığında herkes seni konuşur, çünkü enerjinle ortamı anında ateşlersin. Sahne senin için bir parti alanı! Sen; AC/DC, Bon Jovi, Queen ruhunu taşıyorsun. Sadece sesin değil, stilin ve karizmanla da ışıldıyorsun. 80’lerde ünlü bir rock yıldızı olsan, posterin her gencin odasında olurdu!