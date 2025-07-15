Hangi Albüm Kapağı Senin Ruh Halin?

Bu albüm kapağındaki prizma gibi senin de zihninde bir süzgeç var! Günlük detaylarda bile farklı anlamlar arıyorsun. Durmadan 'Neden?” diye soruyorsun. Yalnızlığı seviyorsun ve kendine alan yaratabiliyorsun. İnsanlar seni sakin sanıyor ama aslında sen huzuru arıyorsun! Seninle sohbet eden biri, birkaç dakika sonra her şeyde bir anlam aramaya başlıyor. O yüzden bu albüm kapağı senin ruhunu temsil ediyor diyebiliriz!