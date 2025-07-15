Hangi Albüm Kapağı Senin Ruh Halin?
Albüm kapakları bazen gizli ipuçları veriyor bazen de pek bir şey ifade etmiyor gibi. Ama derin derin incelendiğinde asıl mesajı alabilirsiniz belki... Peki senin ruh halin bir albüm kapağı olsaydı... 🤔 Eğer merak ediyorsan, bu testte cevabı öğrenelim. 👇
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1. Sabah gözünü açtığında ilk düşündüğün şey ne?
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2. Seni en iyi tanımlayan aktivite hangisi?
3. Söyle bakalım, eğer imkanın olsa hangi şehirde yaşamak istersin?
4. Tek kelimeyle kendini ifade et bakalım! 👇
5. Peki, sana en uygun cuma akşamı planı hangisi?
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6. En çok hangi anlarda müzik dinlemekten keyif alıyorsun?
7. Dertli ve üzgün olduğunda genelde ne yaparsın?
8. Son olarak, hangi tarz müzik senin modunu yükseltiyor?
Pink Floyd - The Dark Side of the Moon
Beyonce - Lemonade
Billie Eilish - When We All Fall Asleep, Where Do We Go?
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Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
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