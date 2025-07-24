Hangi Adele Şarkısı Senin Aşk Hayatın?
Adele'in her şarkısı ayrı bir aşk hikayesi… Her bir sözünde duygularımıza tercüman oluyor. Peki senin aşk hayatın Adele'in hangi şarkısıyla birebir örtüşüyor? Cevap, bu testin sonunda! 👇
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1. Aşka olan inancın şu an ne durumda?
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2. Aşık olduğunda nasıl biri oluyorsun?
3. Son ilişkin neden bitti?
4. Aşkta seni en çok ne yıpratır?
5. Aşk hayatın hangi hava durumu gibi?
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6. İlişkilerde genelde hangisi sen oluyorsun?
7. Aşağıdaki sahnelerden hangisi seni anlatıyor?
8. Son olarak, aşktan beklentin ne?
Someone Like You
Easy On Me
Set Fire To The Rain
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Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
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