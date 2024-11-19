Handpan'in İyileştirici Gücüne İnanmanızı Sağlayacak 12 Parça
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Handpan'in İyileştirici Gücüne İnanmanızı Sağlayacak 12 Parça
Handpan'in melodileri ve tınıları arasında kaybolmak ister misiniz? Gerçekten de dinlediğiniz anda eşsiz bir huzura kavuşmanızı sağlayacak handpan en keyifli ve huzurlu müzik aletlerinden biri. Eğer kulaklıklarınızı taktıysanız ve rahat bir oturuşa geçip rahatlamaya hazırsanız başlıyoruz!
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1. Last Light's Prayer
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2. Inner Spark
3. Breath of Existence
4. Calming Meditation
5. Journey to the Sun
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6. Higher Calling
7. Sunrise Meditation
8. Starseeds
9. The Way Home
10. Land Of Bliss
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