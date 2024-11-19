onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Handpan'in İyileştirici Gücüne İnanmanızı Sağlayacak 12 Parça

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

etiket Handpan'in İyileştirici Gücüne İnanmanızı Sağlayacak 12 Parça

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
19.11.2024 - 22:03

Handpan'in melodileri ve tınıları arasında kaybolmak ister misiniz? Gerçekten de dinlediğiniz anda eşsiz bir huzura kavuşmanızı sağlayacak handpan en keyifli ve huzurlu müzik aletlerinden biri. Eğer kulaklıklarınızı taktıysanız ve rahat bir oturuşa geçip rahatlamaya hazırsanız başlıyoruz!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. Last Light's Prayer

2. Inner Spark

3. Breath of Existence

4. Calming Meditation

5. Journey to the Sun

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. Higher Calling

7. Sunrise Meditation

8. Starseeds

9. The Way Home

10. Land Of Bliss

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

11. Sun and Moon Meditation

12. The God's Eye

Begüm
Begüm
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın