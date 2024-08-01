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Hande Erçel'le Başrolünü Paylaştığı Rüzgara Bırak Filminden Fotoğraf Paylaşan Barış Arduç Ortalığı Yaktı Geçti

Hande Erçel'le Başrolünü Paylaştığı Rüzgara Bırak Filminden Fotoğraf Paylaşan Barış Arduç Ortalığı Yaktı Geçti

Barış Arduç
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
01.08.2024 - 20:55

Ülke yakışıklılık rezervinin ana kaynaklarından biri olan Barış Arduç, Hande Erçel'le başrolünü paylaştığı Rüzgara Bırak filmiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Filmden bir kareyi paylaşarak kendini tiye alan Arduç, ortalığı yaktı geçti!

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Ülkenin en yakışıklı oyuncularından biri olan Barış Arduç, bir süredir izleyiciden uzak kalıyordu.

Ülkenin en yakışıklı oyuncularından biri olan Barış Arduç, bir süredir izleyiciden uzak kalıyordu.

Hande Erçel'le başrolünü paylaştığı Rüzgara Bırak filminin çekimleri tamamlandı, çok yakında izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Hande Erçel'le başrolünü paylaştığı Rüzgara Bırak filminin çekimleri tamamlandı, çok yakında izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Birbirine zıt bir yaşam benimseyen Ege ve Aslı'nın Çeşme'de bir araya gelmesinden sonra başlayan aşkın hikayesini izleyeceğimiz film ne zaman yayınlanacağı henüz bilinmiyor.

Birbirine zıt bir yaşam benimseyen Ege ve Aslı'nın Çeşme'de bir araya gelmesinden sonra başlayan aşkın hikayesini izleyeceğimiz film ne zaman yayınlanacağı henüz bilinmiyor.

Ünlü oyuncu Barış Arduç, iddialı sahnelerin yer aldığının bilindiği filmden oldukça etkileyici bir fotoğraf paylaştı.

Ünlü oyuncu Barış Arduç, iddialı sahnelerin yer aldığının bilindiği filmden oldukça etkileyici bir fotoğraf paylaştı.

Sörf yaptığı bu anı "Ayakta durabildiğim nadir anlardan 🥷🏼" notuyla paylaşıp kendini tiye alan Arduç'a övgü yağdı.

Sörf yaptığı bu anı "Ayakta durabildiğim nadir anlardan 🥷🏼" notuyla paylaşıp kendini tiye alan Arduç'a övgü yağdı.
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