Hande Erçel'le Başrolünü Paylaştığı Rüzgara Bırak Filminden Fotoğraf Paylaşan Barış Arduç Ortalığı Yaktı Geçti

Ülke yakışıklılık rezervinin ana kaynaklarından biri olan Barış Arduç, Hande Erçel'le başrolünü paylaştığı Rüzgara Bırak filmiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Filmden bir kareyi paylaşarak kendini tiye alan Arduç, ortalığı yaktı geçti!