Hande Erçel Kimlerle Aşk Yaşadı? Kariyeri, Hayatı ve Merak Edilenler

Hande Erçel evli mi?

Hayır, Hande Erçel şu an evli değildir. İş insanı Hakan Sabancı ile uzun süredir devam eden birliktelikleri evlilikle devam edecek diye bekleniyordu ancak ikili ayrılık kararı almıştı.

Hande Erçel ne mezunu?

Hande Erçel, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Geleneksel Türk Sanatları Bölümü mezunudur. Kariyerinin yoğunluğu nedeniyle eğitimine bir süre ara vermiş olsa da daha sonra okulunu tamamlamıştır.

Hande Erçel’in boyu ve kilosu kaç?

Oyuncu yaklaşık 1.75 cm boyunda ve 54-55 kg ağırlığındadır. Formunu korumak için sıkı bir pilates ve beslenme programı uyguladığı bilinmektedir.

Hande Erçel estetik yaptırdı mı?

Hande Erçel’in yıllar içindeki değişimi sıkça konuşulmaktadır. Kendisi bu konuda net açıklamalar yapmasa da uzmanlar; bişektomi (yanak inceltme), çene dolgusu (jawline) ve göz kapağı operasyonu gibi müdahaleler olduğunu öngörmektedir.

Yeni bir dizisi var mı?

2026 için Londra merkezli bazı uluslararası projeler için görüşmelerini sürdürdüğü bilinmektedir.