Hande Erçel Kimlerle Aşk Yaşadı? Kariyeri, Hayatı ve Merak Edilenler

Elif Sude Yenidoğan
14.04.2026 - 15:49

Son yılların en çok konuşulan isimlerinden Hande Erçel, hem kariyeri hem de özel hayatıyla gündemden düşmeyen oyuncular arasında yer alıyor. Rol aldığı projelerle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Erçel, sosyal medyada da en çok takip edilen isimlerden biri. Özellikle aşk hayatı sık sık merak edilen oyuncunun geçmiş ilişkileri de gündemde kalmaya devam ediyor. Peki Hande Erçel kimdir, nasıl yükseldi ve kimlerle aşk yaşadı? Kariyerinden özel hayatına kadar tüm detayları derledik.

Hande Erçel’in Biyografisi, Kimdir?

Hande Erçel, 24 Kasım 1993 tarihinde Balıkesir’in Bandırma ilçesinde doğdu. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde eğitim aldı. 2012 yılında katıldığı güzellik yarışmasıyla dikkat çekti ve oyunculuk kariyerine adım attı. Kısa sürede televizyon dünyasında kendine yer buldu. Doğal oyunculuğu ve ekran enerjisiyle geniş kitlelere ulaştı. Sosyal medyada milyonlarca takipçiye sahip olan Erçel, Türkiye’nin en popüler kadın oyuncularından biri haline geldi.

Hande Erçel’in Kariyerindeki Dönüm Noktaları ve Popüler Dizileri

Hande Erçel’in kariyerindeki çıkış projelerinden biri Güneşin Kızları oldu. Bu diziyle geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Ardından Aşk Laftan Anlamaz dizisinde başrol oynayarak popülerliğini artırdı. Sen Çal Kapımı dizisi ise kariyerinde önemli bir dönüm noktası oldu. Bu proje, hem Türkiye’de hem yurt dışında büyük ilgi gördü. Dijital projelerde de yer alan oyuncu, farklı karakterlerle kariyerini çeşitlendirmeye devam etti. Reklam anlaşmaları ve uluslararası projelerle adından söz ettirdi.

Hande Erçel’in Özel Hayatı

Hande Erçel’in özel hayatı magazin dünyasının en çok konuşulan konuları arasında yer alıyor. Oyuncunun geçmişte Murat Dalkılıç ile uzun süreli bir ilişkisi oldu. Daha sonra Kerem Bürsin ile yaşadığı ilişki de gündemde geniş yer buldu. Son dönemde ise iş insanı Hakan Sabancı ile ilişkilerini sonlandırdıkları magazine yansımıştı. Ardından da yapımcı Onur Güvenatam’la aşk yaşadıkları iddia edilmişti. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler ve açıklamalar bu ilişkilerin sık sık gündeme gelmesine neden oldu. Erçel, özel hayatını genellikle göz önünde yaşamasa da ilişkileri büyük ilgi görüyor.

Hande Erçel’in Serveti ve Yeni Projeleri (2026)

  • Net Servet: 2026 başında yayınlanan verilere göre Hande Erçel'in serveti yaklaşık 249 milyon TL olarak tahmin edilmektedir.

  • Gayrimenkul: Yatırımlarını büyük oranda mülke dönüştüren oyuncu, son olarak Aralık 2025'te İstanbul Riva'da 2 milyon dolar (yaklaşık 85 milyon TL) değerinde ultra lüks bir villa satın almıştır.

  • Reklam ve Sosyal Medya Gelirleri: Instagram'da paylaştığı tek bir gönderi ve hikaye için yaklaşık 3 milyon TL kazandığı düşünülmektedir. Ayrıca büyük markalarla yaptığı iş birliklerinden yıllık ortalama 20 milyon TL bandında gelir elde ettiği söylentiler arasında.

  • Dizi Ücretleri: 2025 sonu itibarıyla dizi projelerinde bölüm başına aldığı ücretin 1 milyon 750 bin TL olduğu ifade edilmektedir.

2026 yılı itibarıyla yeni projeler için görüşmeler yaptığı konuşuluyor. Dijital platform projelerine ağırlık vermesi bekleniyor. Uluslararası yapımlarda yer alabileceği de kulislerde yer alan bilgiler arasında. Oyuncunun kariyerini global alanda büyütme hedefi olduğu ifade ediliyor.

Sıkça Sorulan Sorular

Hande Erçel evli mi?

Hayır, Hande Erçel şu an evli değildir. İş insanı Hakan Sabancı ile uzun süredir devam eden birliktelikleri evlilikle devam edecek diye bekleniyordu ancak ikili ayrılık kararı almıştı.

Hande Erçel ne mezunu?

Hande Erçel, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Geleneksel Türk Sanatları Bölümü mezunudur. Kariyerinin yoğunluğu nedeniyle eğitimine bir süre ara vermiş olsa da daha sonra okulunu tamamlamıştır.

Hande Erçel’in boyu ve kilosu kaç?

Oyuncu yaklaşık 1.75 cm boyunda ve 54-55 kg ağırlığındadır. Formunu korumak için sıkı bir pilates ve beslenme programı uyguladığı bilinmektedir.

Hande Erçel estetik yaptırdı mı?

Hande Erçel’in yıllar içindeki değişimi sıkça konuşulmaktadır. Kendisi bu konuda net açıklamalar yapmasa da uzmanlar; bişektomi (yanak inceltme), çene dolgusu (jawline) ve göz kapağı operasyonu gibi müdahaleler olduğunu öngörmektedir.

Yeni bir dizisi var mı?

2026 için Londra merkezli bazı uluslararası projeler için görüşmelerini sürdürdüğü bilinmektedir.

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
