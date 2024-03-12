Hande Doğandemir, Murat Ceylan İçin Dominik'e Gitti! 12 Mart'ta Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları
Hande Doğandemir, Murat Ceylan İçin Dominik'e Gitti! 12 Mart'ta Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları
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2. Uraz Kaygılaroğlu'nun yakışıklılığı ortalığı yaktı.
3. Murat Ceylan, sıcaktan bronzlaştı.
4. Sinem Kobal:
5. Hande Doğandemir, Murat Ceylan'ın hasretine dayanamadı.
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6. Selin Şekerci'den sevgilisine 'romantik' doğum günü kutlaması...
7. Cemal Can Canseven Amerika'da:
8. Zeynep Bastık:
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