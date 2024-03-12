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Hande Doğandemir, Murat Ceylan İçin Dominik'e Gitti! 12 Mart'ta Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları

Hande Doğandemir, Murat Ceylan İçin Dominik'e Gitti! 12 Mart'ta Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları

Instagram Magazin
Aylin Çakar
Aylin Çakar - Onedio Editörü
12.03.2024 - 21:01

Merak ettiğiniz 'Ünlülerin güncel Instagram paylaşımları neler? Bugün hangi ünlü Instagram'da hangi paylaşımı yaptı?' gibi sorularınızın cevabı burada!

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2. Uraz Kaygılaroğlu'nun yakışıklılığı ortalığı yaktı.

2. Uraz Kaygılaroğlu'nun yakışıklılığı ortalığı yaktı.

3. Murat Ceylan, sıcaktan bronzlaştı.

3. Murat Ceylan, sıcaktan bronzlaştı.

4. Sinem Kobal:

5. Hande Doğandemir, Murat Ceylan'ın hasretine dayanamadı.

5. Hande Doğandemir, Murat Ceylan'ın hasretine dayanamadı.
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6. Selin Şekerci'den sevgilisine 'romantik' doğum günü kutlaması...

6. Selin Şekerci'den sevgilisine 'romantik' doğum günü kutlaması...

7. Cemal Can Canseven Amerika'da:

8. Zeynep Bastık:

8. Zeynep Bastık:

Günün magazin olaylarına da buradan ulaşabilirsiniz.👇

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