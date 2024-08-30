Haluk Levent 'Önemli' Dedi: Doktor Tavsiyesiyle Sosyal Medyayı Bıraktı
Haluk Levent 'Önemli' Dedi: Doktor Tavsiyesiyle Sosyal Medyayı Bıraktı
Şarkıcı Haluk Levent, sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında. Ünlü isim, son paylaşımıyla ise takipçilerini korkuttu. Kan değerlerini paylaşan Haluk Levent, 'önemli' diyerek kendisiyle ilgili aldığı kararı duyurdu.
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Şarkıcı ve Ahbap Derneği'nin kurucusu Haluk Levent, sosyal medyada aktif ünlüler arasında.
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Haluk Levent, yaptığı son paylaşımıyla ise sevenlerini korkuttu. Ünlü isim, geçen yıl 24 Mayıs günü kan değerlerini ölçtürdüğünü açıkladı.
"Bir yıldır sağlıklı beslenme ve full spor sonucunda değerler bayağı düştü ama yeterli değil." diyen Haluk Levent, kendisiyle ilgili aldığı kararı paylaştı.
"Bir müddet sosyal medyadan da uzak durmamı söylediler."
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ve bu haberi de sosyal medyadan öğreniyoruz.... ironik
geçmiş olsun reis
Dogru tavsiye psikologlar da haberleri seyretmeyin diyor uzun zaman oldu haber seyretmeyeli ama yeterli olmuyor bu sosyal medya yetiyor zaten moral bozmaya