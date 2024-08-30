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Haluk Levent 'Önemli' Dedi: Doktor Tavsiyesiyle Sosyal Medyayı Bıraktı

Haluk Levent 'Önemli' Dedi: Doktor Tavsiyesiyle Sosyal Medyayı Bıraktı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
30.08.2024 - 23:49

Şarkıcı Haluk Levent, sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında. Ünlü isim, son paylaşımıyla ise takipçilerini korkuttu. Kan değerlerini paylaşan Haluk Levent, 'önemli' diyerek kendisiyle ilgili aldığı kararı duyurdu.

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Şarkıcı ve Ahbap Derneği'nin kurucusu Haluk Levent, sosyal medyada aktif ünlüler arasında.

Şarkıcı ve Ahbap Derneği'nin kurucusu Haluk Levent, sosyal medyada aktif ünlüler arasında.

Kamuoyunu ilgilendiren konularda sessiz kalmayan, kendisine ulaşan herkese yardım eli uzatmaya çalışan Haluk Levent, özellikle sosyal medya hesapları sayesinde sesini duyurabiliyor.

Haluk Levent, yaptığı son paylaşımıyla ise sevenlerini korkuttu. Ünlü isim, geçen yıl 24 Mayıs günü kan değerlerini ölçtürdüğünü açıkladı.

Haluk Levent, yaptığı son paylaşımıyla ise sevenlerini korkuttu. Ünlü isim, geçen yıl 24 Mayıs günü kan değerlerini ölçtürdüğünü açıkladı.

Çok şikayeti olduğunu söyleyen isim, kan değerlerini ise 'Açlık kan şekeri 341, Hba1c 13.5 çıkmıştı. Evet yanlış görmüyorsunuz. Maalesef öyleydi.' sözleriyle paylaştı.

"Bir yıldır sağlıklı beslenme ve full spor sonucunda değerler bayağı düştü ama yeterli değil." diyen Haluk Levent, kendisiyle ilgili aldığı kararı paylaştı.

"Bir yıldır sağlıklı beslenme ve full spor sonucunda değerler bayağı düştü ama yeterli değil." diyen Haluk Levent, kendisiyle ilgili aldığı kararı paylaştı.

Bir yıldır sağlıklı beslenme ve full spor sonucunda değerler bayağı düştü ama yeterli değil. Çünkü spor da yapsan sağlıklı da beslensen eğer hayatında stres varsa şekeri tetiklediğini söyledi doktorlarım. Ve bugün uzun toplantılar sonucu kararlar aldık.

"Bir müddet sosyal medyadan da uzak durmamı söylediler."

"Bir müddet sosyal medyadan da uzak durmamı söylediler."

Sosyal medyanın kendisinde stres oluşturduğunu itiraf eden Haluk Levent, bir süre sosyal medyadan uzak kalacağını açıkladı.

Tedavi sürecinde emeği geçen doktorlarına teşekkür etmeyi ihmal etmeyen ünlü isim, bu süreçte ise konserlerine, stüdyo çalışmalarına ve deprem bölgesindeki Ahbap faaliyetlerine yoğunlaşacağını açıkladı.

Haluk Levent'in sosyal medya hesabı ise Ahbap tarafından yönetilecek.

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Erhan ilhan

ve bu haberi de sosyal medyadan öğreniyoruz.... ironik

Emre Yağlı

geçmiş olsun reis

Cindirella Man

Dogru tavsiye psikologlar da haberleri seyretmeyin diyor uzun zaman oldu haber seyretmeyeli ama yeterli olmuyor bu sosyal medya yetiyor zaten moral bozmaya