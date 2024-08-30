Haluk Levent 'Önemli' Dedi: Doktor Tavsiyesiyle Sosyal Medyayı Bıraktı

Bir yıldır sağlıklı beslenme ve full spor sonucunda değerler bayağı düştü ama yeterli değil. Çünkü spor da yapsan sağlıklı da beslensen eğer hayatında stres varsa şekeri tetiklediğini söyledi doktorlarım. Ve bugün uzun toplantılar sonucu kararlar aldık.