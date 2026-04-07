Halef Köklerin Çağrısı Dizisinde Beklenmedik Ayrılık

Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
07.04.2026 - 13:53

Halef Köklerin Çağrısı dizisinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Perşembe akşamlarının öne çıkan yapımlarından biri olan dizide önemli bir ayrılık gündeme geldi. İzleyicinin yakından takip ettiği karakterlerden biri hikayeye veda ediyor. Gelin detaylara geçelim…

Kaynak: Birsen Altuntaş

NOW ekranlarında izleyiciyle buluşan Halef Köklerin Çağrısı dizisinde sürpriz bir ayrılık kararı alındı.

Most Yapım imzası taşıyan projede İlayda Çevik’in ekibe veda edeceği öğrenildi. Dizinin yönetmenliğini Deniz Çelebi Dikilitaş üstlenirken, senaryo tarafında Ercan Uğur’un imzası bulunuyor.

Çevik, dizide Hicran karakterine hayat veriyordu.

Hikayede önemli bir yere sahip olan bu karakterin senaryo gereği yolculuğunu tamamladığı belirtildi. Bu nedenle oyuncunun projeden ayrılmasına karar verildi.

Şanlıurfa’da çekilen yapım, atmosferi ve hikayesyle dikkat çekmeye devam ediyor. Sezon boyunca güçlü oyunculuk performanslarıyla da öne çıkan dizi, geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Yapım ekibinin ikinci sezon için hazırlıklara başladığı da gelen bilgiler arasında yer aldı.

TV Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
