Uzak Şehir’e Rakip Olabilecek mi? 6 Nisan Pazartesi Günü Reyting Sonuçları Belli Oldu

Kanal D’nin popüler dizisi Uzak Şehir, ister özetiyle olsun ister yeni bölümüyle olsun pazartesi günlerine damga vurmayı başarıyor. Bu hafta da Total, AB ve ABC1 kategorilerinde zirveye oturdu.

TRT 1’de yayınlanan Cennetin Çocukları ise yeni başrolleriyle yayın hayatına devam ediyor. Dizi geçtiğimiz akşam yayınlanan bölümüyle Total’de 7., AB’de 3., ABC1’de ise 5. oldu.

Show TV’de yayınlanan Delikanlı dizisi ise ilk bölümüyle açılışı yapmış oldu. Mert Ramazan Demir’in yeni projesi olan dizi Total’de 9., AB’de 4., ABC1’de ise 7. olarak günü noktaladı. Bakalım reytingleri artacak mı? Uzak Şehir’e rakip olabilecek mi? İzleyip göreceğiz…