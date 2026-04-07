30 Mart - 5 Nisan Haftasında En Çok İzlenen Diziler Açıklandı

30 Mart - 5 Nisan Haftasında En Çok İzlenen Diziler Açıklandı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
07.04.2026 - 12:59

30 Mart - 5 Nisan haftasında en çok hangi dizilerin izlendiği açıklandı. Taşacak Bu Deniz ve Uzak Şehir’in zirve rekabeti devam ederken Sevdiğim Sensin, Yeraltı, Güller ve Günahlar, Kızılcık Şerbeti gibi yapımlar da öne çıkanlardan oldu. Peki ya Total, AB ve ABC1 sıralaması nasıldı? Gelin detaylara geçelim…

Taşacak Bu Deniz geçtiğimiz hafta tüm kategorilerde birinci oldu.

Taşacak Bu Deniz geçtiğimiz hafta tüm kategorilerde birinci oldu.

Kanal D’de yayınlanan Uzak Şehir ve TRT 1’de yayınlanan Taşacak Bu Deniz’in galibiyet savaşı her hafta ara vermeden devam ediyor. Tüm diziseverlerin favorileri olan yapımlar yüksek reyting sonuçlarıyla diğer dizilere de fark atıyor.

Öte yandan geçtiğimiz haftanın ilk beşine girmeyi başaran diğer diziler Yeraltı, Sevdiğim Sensin, Güller ve Günahlar ve Kızılcık Şerbeti oldu. Total, AB ve ABC1 sıralamaları değişkenlik gösterse de sonuçlar iddialıydı.

İşte 30 Mart - 5 Nisan haftasının en çok izlenen dizileri 👇

İşte 30 Mart - 5 Nisan haftasının en çok izlenen dizileri 👇

Total:

  • Taşacak Bu Deniz

  • Uzak Şehir

  • Sevdiğim Sensin

  • Yeraltı

  • Güller ve Günahlar

AB:

  • Taşacak Bu Deniz

  • Uzak Şehir

  • Yeraltı

  • Sevdiğim Sensin

  • Kızılcık Şerbeti

ABC1:

  • Taşacak Bu Deniz

  • Uzak Şehir

  • Yeraltı

  • Sevdiğim Sensin

  • Güller ve Günahlar

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
