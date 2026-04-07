Haberler
TV
O Dizi İlk 10'dan Düştü: Haftalık Reytinglerde Özeti En Çok İzlenen Yerli Diziler

Esra Demirci - TV Editörü
07.04.2026 - 11:01

Haftalık reyting sonuçlarında yerli diziler arasındaki yeni bölüm mücadelesini takip ediyoruz. Fakat bazı dizilerin özetleri şoke eden başarılar elde ediyor. 30 Mart - 5 Nisan haftasında özeti en yüksek reytingi elde eden 10 yerli diziyi sizler için sıraladık. İddialı dizi reytinglerde ilk 10'dan düştü.

Haftalık reytinglerde özetiyle en çok izlenen diziler belli oldu.

Taşacak Bu Deniz'in en çok reyting alan dizi olduğu haftalık reyting sonuçları açıklandı. Uzak Şehir ve Taşacak Bu Deniz arasındaki reyting mücadelesinde iki haftadır lider dizi değişmiyor ve Taşacak Bu Deniz zirveden inmiyor. 30 Mart - 5 Nisan haftalık reytinglerinde bazı yerli diziler özet bölümleriyle yine farkını ortaya koydu. Haftalık reyting sonuçlarında ilk 10'da yer alan A.B.İ. bu hafta özetiyle düşüş yaşadı ve sıralamaya veda etti. A.B.İ. sıralamadaki yerini kaybederken ATV dizisi Kuruluş Orhan 10. sırada yer aldı.

30 Mart - 5 Nisan haftasında TOTAL kategorisinde özeti en çok izlenen yerli diziler:

1. Uzak Şehir - 6.98

2. Taşacak Bu Deniz - 6.35

3. Sevdiğim Sensin - 5.49

4. Yeraltı - 5.37

5. Güller ve Günahlar - 4.02

6. Halef: Köklerin Çağrısı - 3.63

7. Eşref Rüya - 3.38

8. Kızılcık Şerbeti - 2.88

9. Arka Sokaklar - 2.73

10. Kuruluş Orhan - 2.50

TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
