Hala Bir Umut Var! Matematik Hocası Fenerbahçe'nin Şampiyonluk Şansını Hesapladı

Süper Lig'de sezonun sonuna yaklaşılırken mutlu sona hangi takımın ulaşacağı gündemdeki yerini koruyor. Galatasaray, en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde zirvede yer alırken sarı-lacivertli taraftarların aklında mucizelere kalan şampiyonluk hala var. Peki İsmail Kartal ve öğrencilerinin şampiyon olma olasılığı ne kadar?