Hala Bir Umut Var! Matematik Hocası Fenerbahçe'nin Şampiyonluk Şansını Hesapladı
Hala Bir Umut Var! Matematik Hocası Fenerbahçe'nin Şampiyonluk Şansını Hesapladı
Süper Lig'de sezonun sonuna yaklaşılırken mutlu sona hangi takımın ulaşacağı gündemdeki yerini koruyor. Galatasaray, en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde zirvede yer alırken sarı-lacivertli taraftarların aklında mucizelere kalan şampiyonluk hala var. Peki İsmail Kartal ve öğrencilerinin şampiyon olma olasılığı ne kadar?
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Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Karagümrük'ü son dakika golü ile 3-2 mağlup eden Galatasaray'da şampiyonluk inancı en üst seviyeye çıkmış durumda.
Sarı-kırmızılar, pazar günü sahasında konuk edeceği Fenerbahçe'den bir puan aldığı takdirde şampiyonluğunu ilan edecek.
Peki Fenerbahçe'nin olası galibiyetinde durum nasıl şekillenecek?
Matematik hocası Seyit Yalçın, tüm olasılıkları göz önüne alarak sarı-lacivertlilerin şampiyon olma ihtimalini hesapladı.
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