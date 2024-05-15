Görüş Bildir
Haberler
Spor
Futbol
Fenerbahçe , Galatasaray
Hala Bir Umut Var! Matematik Hocası Fenerbahçe'nin Şampiyonluk Şansını Hesapladı

Hala Bir Umut Var! Matematik Hocası Fenerbahçe'nin Şampiyonluk Şansını Hesapladı

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
15.05.2024 - 18:01

Süper Lig'de sezonun sonuna yaklaşılırken mutlu sona hangi takımın ulaşacağı gündemdeki yerini koruyor. Galatasaray, en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde zirvede yer alırken sarı-lacivertli taraftarların aklında mucizelere kalan şampiyonluk hala var. Peki İsmail Kartal ve öğrencilerinin şampiyon olma olasılığı ne kadar?

İçeriğin Devamı Aşağıda

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Karagümrük'ü son dakika golü ile 3-2 mağlup eden Galatasaray'da şampiyonluk inancı en üst seviyeye çıkmış durumda.

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Karagümrük'ü son dakika golü ile 3-2 mağlup eden Galatasaray'da şampiyonluk inancı en üst seviyeye çıkmış durumda.

Sarı-kırmızılar, pazar günü sahasında konuk edeceği Fenerbahçe'den bir puan aldığı takdirde şampiyonluğunu ilan edecek.

Sarı-kırmızılar, pazar günü sahasında konuk edeceği Fenerbahçe'den bir puan aldığı takdirde şampiyonluğunu ilan edecek.

Peki Fenerbahçe'nin olası galibiyetinde durum nasıl şekillenecek?

Peki Fenerbahçe'nin olası galibiyetinde durum nasıl şekillenecek?

Matematik hocası Seyit Yalçın, tüm olasılıkları göz önüne alarak sarı-lacivertlilerin şampiyon olma ihtimalini hesapladı.

Matematik hocası Seyit Yalçın, tüm olasılıkları göz önüne alarak sarı-lacivertlilerin şampiyon olma ihtimalini hesapladı.

İşte o anlar 👇

Bu haberler de ilginizi çekebilir 🙌

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın