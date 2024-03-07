Hakan Bayrakçı Açıkladı: “Ekrem İmamoğlu Öne Geçti”

Anketler, yaklaşan yerel seçimlerde ilgili İstanbul’da büyük bir yarış yaşanacağını ortaya koyuyor. Yarış, CHP’li İBB Başkanı ve adayı Ekrem İmamoğlu ile Cumhur İttifakı’nın adayı Murat Kurum arasında geçecek. AK Parti’ye yakınlığı ile bilinen SONAR Araştırma’nın sahibi Hakan Bayrakçı, Ekrem İmamoğlu’nun son 15 günde birkaç puan öne geçtiğini ifade etti.