Hakan Bayrakçı Açıkladı: “Ekrem İmamoğlu Öne Geçti”
Hakan Bayrakçı Açıkladı: “Ekrem İmamoğlu Öne Geçti”
Anketler, yaklaşan yerel seçimlerde ilgili İstanbul’da büyük bir yarış yaşanacağını ortaya koyuyor. Yarış, CHP’li İBB Başkanı ve adayı Ekrem İmamoğlu ile Cumhur İttifakı’nın adayı Murat Kurum arasında geçecek. AK Parti’ye yakınlığı ile bilinen SONAR Araştırma’nın sahibi Hakan Bayrakçı, Ekrem İmamoğlu’nun son 15 günde birkaç puan öne geçtiğini ifade etti.
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SONAR’ın Başkanı Hakan Bayrakçı, CNN Türk ekranlarında yayınlanan ve Ahmet Hakan’ın sunduğu programa konuk oldu.
İstanbul’daki yarışın çok yakın geçtiğini ifade eden Bayrakçı, “İlk anketlerde Ekrem İmamoğlu önde çıkıyordu. Cumhur İttifakı’nın adayı belli olunca iki aday da kafaya kafaya geldi” ifadelerini kullandı.
Programın sunucu Ahmet Hakan, bu açıklamalar üzerine Bayrakçı’ya bu veriler “hissiyata dayalı mı yoksa gözleme mi?” sorusunu yöneltti.
“Güvendiğim 5-6 tane farklı araştırmanın da topladığım duyumlarına göre söyleyebilirim. Kendi gözlemlerime göre; ilçe bazlı çalışmalardan ile uyarladığım şeyle söyleyebilirim. Kafa kafaya durum devam ediyor ama yine son 10-15 gün içerisinde birkaç puanlık İmamoğlu önceliği çıkmış gibi. Bu ankette kafa kafaya da çıkabilir. Kıl payı Kurum da İmamoğlu da çıkabilir. Olay toplam 2.5-3 puanın içinde.''
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