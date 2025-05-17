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Haftanın Tüm İndirimleri Burada! Hepsiburada'dan Amazon'a Dikkat Çeken İndirimler ve Aktüel Katalogları

etiket Haftanın Tüm İndirimleri Burada! Hepsiburada'dan Amazon'a Dikkat Çeken İndirimler ve Aktüel Katalogları

Gökçenur Kemaloğlu
Gökçenur Kemaloğlu - Onedio Üyesi
17.05.2025 - 13:56

Eğer bu hafta hangi markaların indirimde olduğunu, hangi ürünlerin fiyatlarının düştüğünü merak ediyorsanız, doğru yerdesiniz. A101, Bim, Şok gibi perakende zincirlerinin aktüel ürünlerini, Amazon'un ve Hepsiburada'nın bu hafta indirime giren ürünlerini sizler için derledik. Bu hafta en çok satılan ürünlerini, bahar indirimlerini, nerede ne kadar indirim olduğunu görmek isteyenleri içeriğe alalım.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

Bu içerik 17.05.2025 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Saç bakımından evcil hayvan tüylerine kadar uzanan geniş ürün yelpazesi bu hafta ilgi odağında. Pratiklik ve kullanıcı memnuniyeti bu ürünleri öne çıkarıyor.

Hem uygun fiyatlı hem de teknolojik ürünler bu hafta en çok tercih edilenler arasında. Özellikle izleme, bağlantı ve yayın alanındaki ürünler dikkat çekiyor.

BİM, L’Oréal’in sevilen bakım kremini uygun fiyatla raflara getiriyor. Bu ürün, yaşlanma karşıtı etkisiyle dikkat çekiyor.

Etkileyici ve kalıcı kokularıyla öne çıkan erkek parfümleri hem şıklık hem özgüven vadediyor. Klasiklerden yeni trendlere kadar geniş bir seçenek sunuluyor.

A101’in internete özel kampanyasında, konforuyla öne çıkan Birkenstock terlikler satışta. Yaz aylarına şıklık ve rahatlık katmak isteyenler için fırsat niteliğinde.

Huawei Watch 5, sağlık takibi, spor özellikleri ve akıllı bildirimleriyle gündelik yaşamın vazgeçilmezi olmayı hedefliyor. Şık tasarımıyla da öne çıkıyor.

ŞOK’ta satışa çıkacak uygun fiyatlı valiz seti, seyahat severlerin işini kolaylaştıracak. Üç farklı boyut, geniş iç hacim ve dayanıklı dış yüzey sunuyor.

Okuyucuların bu hafta en çok ilgi gösterdiği kitaplar listelendi. Yeni okumalar arayanlar için ilham verici bir liste.

Renkli, rahat ve stil sahibi terlikler bu yazın yıldız parçaları arasında. Hem plajda hem sokakta tercih edilebilecek modeller öne çıkıyor.

Bahar temizliğini hızlandıracak ve kolaylaştıracak ürünler tek listede toplandı. Her evde bulunması gereken yardımcılardan oluşuyor.

Vücut analizi yapabilen Anker Eufy C1, sağlıklı yaşamı takip edenlerin radarında. Uygulama desteğiyle detaylı takip imkanı sunuyor.

Katlanabilir yapısıyla seyahatlerde kolaylık sağlayan Pockit Plus, ebeveynlerin ilgisini çekiyor. İncelemede taşınabilirliği ve kalite-fiyat dengesi değerlendiriliyor.

Stanley termos, dayanıklılığı ve uzun süre sıcak/soğuk tutma kapasitesiyle dikkat çekiyor. Şu anda indirimli fiyatıyla daha cazip hale geliyor.

İki gelişmiş robot süpürge arasında yapılan kıyaslama, temizlik performansı, haritalama ve kullanım kolaylığı açısından önemli bilgiler sunuyor. Hangisinin alınmaya daha değer olduğu karşılaştırmalı analizle açıklanıyor.

Amazon’da 500 TL’lik alışverişe 100 TL indirim fırsatı, özellikle temizlik ve bebek ürünlerinde cazip hale geliyor. Kampanya, alışverişi planlı yapanlar için avantajlı.

Camper’ın klasik ve konforlu modeli Pelotas Soller, şık tasarımıyla her kombine uyum sağlıyor. Şu an indirimde olması, bu modeli daha da cazip kılıyor.

adidas’ın hem spor hem günlük kullanıma uygun modelleri, hem tarzı hem konforu ön planda tutanlar için öne çıkıyor. Koleksiyon, farklı yaş ve stillere hitap ediyor.

Kahve severler için Julius Meinl’den Türk kahvesi klasiklerine kadar birçok marka indirimde. Farklı damak tatlarına hitap eden seçenekler sunuluyor.

Kozmetik ve parfüm kategorilerinde haftanın en cazip indirimleri bir araya getirildi. Bakım rutinini yenilemek isteyenler için kaçırılmayacak fırsatlar sunuluyor.

Günlük hayatı kolaylaştıran ve “iyi ki almışım” dedirten pratik ürünler bu listede. Kendinize küçük ama etkili sürprizler yapmak isteyenler için öneriliyor.

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Gökçenur Kemaloğlu
Gökçenur Kemaloğlu
Onedio Üyesi
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