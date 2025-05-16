Huawei Watch 5: Kolunuzdaki Sağlık, Egzersiz ve İş Dünyası Asistanı

Huawei, güçlü bataryalarından şık tasarımlarına, gelişmiş sensörlerinden sunduğu sağlık ve egzersiz takibi gibi özelliklerine kadar her yönüyle güçlü akıllı saatler üretiyor. Huawei Watch ailesinin son üyesi Watch 5 de markanın deneyimini her yönüyle yansıttığı etkileyici bir model olarak karşımıza çıkıyor.

Multi-Sensing X-TAP teknolojisi, yenilenen tasarımı, bağımsız iletişim seçenekleri ve yapay zekâ destekli sağlık içgörüleriyle bir saatten çok daha fazlası olmayı başaran Huawei Watch 5'i gelin yakından inceleyelim.