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Huawei Watch 5: Kolunuzdaki Sağlık, Egzersiz ve İş Dünyası Asistanı

Huawei Watch 5: Kolunuzdaki Sağlık, Egzersiz ve İş Dünyası Asistanı

Huawei
Huawei - Onedio Üyesi
16.05.2025 - 11:33

Huawei, güçlü bataryalarından şık tasarımlarına, gelişmiş sensörlerinden sunduğu sağlık ve egzersiz takibi gibi özelliklerine kadar her yönüyle güçlü akıllı saatler üretiyor. Huawei Watch ailesinin son üyesi Watch 5 de markanın deneyimini her yönüyle yansıttığı etkileyici bir model olarak karşımıza çıkıyor.

Multi-Sensing X-TAP teknolojisi, yenilenen tasarımı, bağımsız iletişim seçenekleri ve yapay zekâ destekli sağlık içgörüleriyle bir saatten çok daha fazlası olmayı başaran Huawei Watch 5'i gelin yakından inceleyelim.

Huawei Watch 5, şık tasarımı ve ekranından çerçevesine her detayında kendini hissettiren gelişmiş malzeme kalitesiyle gözleri üzerine topluyor.

Huawei Watch 5, şık tasarımı ve ekranından çerçevesine her detayında kendini hissettiren gelişmiş malzeme kalitesiyle gözleri üzerine topluyor.

46 mm ve 42 mm olmak üzere iki farklı boyut seçeneği ile gelen Huawei Watch 5, 46 mm versiyonda hafifliği ve dayanıklılığı ile öne çıkan havacılık sınıfı titanyumdan üretilmişken 42 mm versiyonda ise yine oldukça dayanıklı ve şık bir materyal olan paslanmak çelik ile bizi karşılıyor.

Akıllı saatlerde ekran da hem performans hem dayanıklılık açısından oldukça kritiktir. Huawei bu noktada da imzasını atmış durumda ve Watch 5 çizilme ve darbelere dayanıklı küresel safir camdan oluşuyor. Bu da günlük kullanımda da egzersiz için kullanımlarda da yüksek dayanıklılık sağlayarak deneyimi üst seviyeye taşıyor.

1 dakikada sağlık taraması, uyku ve stres takibi ve daha fazlasıyla Huawei Watch 5, sağlık takibi noktasında üst seviyede performans sağlıyor.

1 dakikada sağlık taraması, uyku ve stres takibi ve daha fazlasıyla Huawei Watch 5, sağlık takibi noktasında üst seviyede performans sağlıyor.

Gün içinde sağlık verilerimizi düzenli takip etmek, dilediğimiz an hızlı ölçümler yapabilmek kendimizi daha yakından tanımak ve bedenimizin ve zihnimizin genel durumunu gözlemleyebilmek açısından oldukça kritik. 

Huawei Watch 5'te yer alan X-TAP sensörüne yalnızca 3 saniye basılı tutarak bir dakika içinde nabız, SpO₂, stres seviyesi, ECG, uyku solunumu, arteriyel sertlik, cilt sıcaklığı ölçümlerini yapmak mümkün.

Bu pratik özelliğin yanında Huawei Watch 5'te yer alan sensörler düzenli olarak ölçümlerinizi yapmaya ve bu verileri yapay zekâ temelli analizlerle size özel sağlık içgörüleri olarak sunmaya da devam ediyor.

Ayrıca uyku takibi sayesinde uykunuzu günlük ve geniş periyotlarda gözlemleme şansınız da oluyor. Verilen uyku tavsiyeleri sayesinde ise sabahları çok daha dinç uyanacağınız bir uykuya kendinizi hazırlayabiliyorsunuz.

100'den fazla spor ve açık hava etkinliği modu ile egzersiz takibi de oldukça pratik.

100'den fazla spor ve açık hava etkinliği modu ile egzersiz takibi de oldukça pratik.

Akıllı saat ile egzersiz takibi yapmak yalnızca ''faydalı'' değil aynı zamanda motivasyon da artıran bir davranış. Huawei Watch 5 de 100'den fazla modu ile hangi sporu yapıyor olursanız olun sizi yalnız bırakmıyor.

Egzersiz kayıtlarında geriye dönük takipler yapabilmek, kendinize haftalık/aylık planlar oluşturabilmek ve bunlarla ilgili bildirimler almak, rotalarınızı takip etmek gibi pek çok faydalı özelliği sayesinde Huawei Watch 5 adeta spor salonundaki eğitmeniniz gibi sizi hem bilgi hem motivasyon açısından bolca besliyor.

eSIM desteği ile arama özelliği, mesajlaşma ve bildirim takibi ile Huawei Watch 5 telefonunuz yanınızda olmasa da bağlı kalmanızı sağlıyor.

eSIM desteği ile arama özelliği, mesajlaşma ve bildirim takibi ile Huawei Watch 5 telefonunuz yanınızda olmasa da bağlı kalmanızı sağlıyor.

Akıllı saatlerde arama özelliği günlük akışta işleri gerçekten kolaylaştıran bir özellik. Gelen aramaları kolunuzdan yanıtlama, yeni arama yapma, mesajları kontrol etme ve yanıtlama, bildirimleri uzaktan kontrol etme gibi özellikler sayesinde iş hayatında da günlük yaşamda da telefonunuz uzakta olsa bile her şeyi halletmek mümkün. 

Tabii ki bu noktada stabil bir bağlantı da oldukça önemli. Huawei Watch 5, Huawei, Android ve iOS tüm cihazlarla uyumlu çalışıyor. Uygulama kurulumunu yapmak da oldukça kolay. 

Şimdiye kadar kullandığım tüm Huawei akıllı saat ve bilekliklerde beni en çok etkileyen yanlardan biri de tek şarjla sunduğu kullanım süresi oldu. Watch 5 de bu konuda istisna değil ve çift modlu pili ile tek şarjla on güne yakın kullanım sunarak kendi segmentindeki diğer akıllı saatlerle arasına büyük bir fark koyuyor.

Akıllı jestlerle temassız kontrol özellikleri de Huawei Watch 5'i gün içinde pek çok farklı senaryoda rahatlıkla kullanmanızı sağlıyor.

Akıllı jestlerle temassız kontrol özellikleri de Huawei Watch 5'i gün içinde pek çok farklı senaryoda rahatlıkla kullanmanızı sağlıyor.

Parmaklarınızı kaydırarak ya da iki kez dokundurarak Huawei Watch 5 ile müzik çaları yönetmek, aramaları cevaplamak, alarmı susturmak gibi pek çok şeyi yapabiliyorsunuz. 

Bu da sporda, toplantıda ya da toplu taşımada ya da araç kullanırken, yani gün içinde pek çok farklı senaryoda büyük kolaylık sağlıyor.

Huawei Watch 5, aynı anda kolunuzdaki şık ve dayanıklı bir saat, yetenekli bir asistan ve destekleyici bir sağlık çözümü olmayı başarıyor.

Huawei Watch 5, aynı anda kolunuzdaki şık ve dayanıklı bir saat, yetenekli bir asistan ve destekleyici bir sağlık çözümü olmayı başarıyor.

Huawei Watch ailesinin bu en yeni üyesi, şimdi lansmana özel avantajlarla satışta!

46mm Havacılık ve Uzay Sınıfı Titanyum Kasa modeli

  • Kahverengi: 27.999 TL

  • (Gümüş) Titanyum: 32.999 TL

  • Mor: 27.999 TRY

46mm 316L Paslanmaz Çelik Kasa modeli

  • Siyah: 25.999 TL

42mm 904L Paslanmaz Çelik Kasa modeli

  • Bej: 25.999 TL

  • Kum Altını: 32.999 TL

42mm 316L Paslanmaz Çelik Kasa modeli

  • Beyaz   23.999 TL

AW5ONE kodu ile size özel avantajlarla satın almak için [tıklayabilirsiniz!](Ondeio linki:

Kupon Kodu: AW5ONE

https://consumer.huawei.com/tr/wearables/watch-5/buy/?utm_source=onedio&utm_medium=pr&utm_campaign=2025_watch5_mkt)

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