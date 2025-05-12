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ŞOK'a Üçlü Valiz Seti Geliyor! 14 Mayıs 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

etiket ŞOK'a Üçlü Valiz Seti Geliyor! 14 Mayıs 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Başak Nur Süner
Başak Nur Süner - Onedio Editörü
12.05.2025 - 17:44

ŞOK 14 Mayıs ile 21 Mayıs 2025 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da! Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2025 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 14 Mayıs ile 21 Mayıs 2025 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?  

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. 

 “Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

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Çift Kişilik Pike 349 TL,

Çift Kişilik Pike 349 TL,

  • Tek Kişilik Pike 299 TL, 

  • Tek Kişilik Lastikli Penye Çarşaf 149 TL, 

  • Çift Kişilik Lastikli Penye Çarşaf 189 TL, 

  • Koltuk Örtüsü 149 TL, 

  • Klimalı Yastık 199 TL, 

  • Kadın Pijama Takımı 349 TL, 

  • Kadın / Erkek Terlik 129 TL,

  • Fon Perde 249 TL, 

  • Güneşlik 199 TL, 

  • Örme Perde 199 TL, 

  • Piknik Hasırı 299 TL, 

  • Büyük Boy Valiz Kılıfı 199 TL, 

  • Orta Boy Valiz Kılıfı 179 TL, 

  • Kabin Boy Valiz Kılıfı 139 TL, 

  • ABS Büyük Boy Valiz 799 TL, 

  • ABS Orta Boy Valiz 699 TL,

  • ABS Kabin Boy Valiz 599 TL

Günün fırsatları burada

Asonic İki Ledli Sinek Öldürücü 399 TL,

Asonic İki Ledli Sinek Öldürücü 399 TL,

  • Sinek Öldürücü Raket 119 TL, 

  • Petrix Soğuk Buharlı Usb Fan 399 TL, 

  • Petrix Solar Mum Efektli Meşale 119 TL, 

  • Asonic Pro Led Işıklı Sinek Öldürücü 219 TL, 

  • Tek Kanat Sineklik 50 TL, 

  • Çift Kanat Sineklik 59,95 TL,

  • Ledolet Kamp Lambası 169 TL,

  • Off-Road Araç 799 TL, 

  • Uzaktan Kumandalı Ekskavatör 599 TL, 

  • Dollyland Minkie Prensesin Rüya Şatosu 399 TL, 

  • Pilli Hareketli Dinazor 199 TL, 

  • Metal Grafiti Yarış Arabası 59,95 TL, 

  • Dino İtfaiye Araçları 129 TL, 

  • Cupcake Dondurma Blok Çeşitleri 149 TL, 

  • Dollyland Minkie Yol Arkadaşım 299 TL, 

  • Aksesuarlı Sevimli Dostlar 199 TL, 

  • Dollyland Luvlie Bahar Modası 299 TL, 

  • Minik Doktor / Tamirci / Prenses Oyun Seti 149 TL,

  • Babie Kariyer Bebekleri 249 TL, 

  • 10x30 gram Oyun Hamurları 129 TL,

  • 4x100 gram Oyun Hamurları 75 TL

Buharlı fan çeşitleri burada

Şok Haftanın Fırsatlarında ne var?

Şok Haftanın Fırsatlarında ne var?

Haftanın Fırsatları ürünleri devamı

Haftanın Fırsatları ürünleri devamı

Kasa arkası ürünleri;

  • 400 gram President Tam Yağlı Kaşar Peyniri 119 TL,

  • 100'lü Lipton Altın Harman Demlik Poşet 90 TL, 

  • 300 gram Nescafe Klasik Ekonomik Paket 235 TL,

  • 12'li Nescafe Fındık Kremalı Gofret 65 TL,

  • 650 ml Duru Parfume Duş Jeli 85 TL

Ne alırsan 50 TL ürünleri

Ne alırsan 50 TL ürünleri
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Şok 50 TL ürünleri

Şok 50 TL ürünleri

Haftanın Win ürünleri

Haftanın Win ürünleri

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Başak Nur Süner
Başak Nur Süner
Onedio Editörü
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