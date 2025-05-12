ŞOK'a Üçlü Valiz Seti Geliyor! 14 Mayıs 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu
ŞOK 14 Mayıs ile 21 Mayıs 2025 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da! Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2025 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 14 Mayıs ile 21 Mayıs 2025 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?
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Çift Kişilik Pike 349 TL,
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Asonic İki Ledli Sinek Öldürücü 399 TL,
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