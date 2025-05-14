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Amazon Fırsatları Devam Ediyor! Temizlik, Ev ve Bebek Bakım 500 TL'ye 100 TL İndirim

etiket Amazon Fırsatları Devam Ediyor! Temizlik, Ev ve Bebek Bakım 500 TL'ye 100 TL İndirim

Başak Nur Süner
Başak Nur Süner - Onedio Editörü
14.05.2025 - 11:45 Son Güncelleme: 14.05.2025 - 11:46

Evinizin ihtiyaçlarını marketten satın almadan önce fiyatlarına şöyle bir internetten bakıyorsanız, hatta çamaşır deterjanından bebek bezine temizlik ve hijten ürünlerinni çoğunlukla internet üzerinden alıyor ve ucuza getiriyorsanız bu kampanya tam size göre!

Bu içerik 14.05.2025 tarihinde güncellenmiştir. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Amazon Fırsatları kapsamında başlayan Temizlik, Ev ve Bebek Bakım 500 TL'ye 100 TL İndirim kampanyası tüm hızıyla devam ediyor.

Amazon Fırsatları kapsamında başlayan Temizlik, Ev ve Bebek Bakım 500 TL'ye 100 TL İndirim kampanyası tüm hızıyla devam ediyor.

Kampanya dahilinde yüzlerce market ürününde 12 - 18 Mayıs tarihleri arasında indirim yapılıyor.

Omo'dan Molfix'e Domestos'dan Bref'e birçok temizlik ve bebek ürünü markasında indirim mevcut.

Omo'dan Molfix'e Domestos'dan Bref'e birçok temizlik ve bebek ürünü markasında indirim mevcut.

Temizlik, Ev ve Bebek Bakım 500 TL'ye 100 TL İndirim kampanyası'na buradan ulaşabilirsiniz.

Günün indirimleri burada.

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Başak Nur Süner
Başak Nur Süner
Onedio Editörü
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