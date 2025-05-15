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Bugün İndirimde Neler Var? Samba Ayakkabılardan Prada'nın Parfümlerine 15 Mayıs 2025 Günün Fırsatları

etiket Bugün İndirimde Neler Var? Samba Ayakkabılardan Prada'nın Parfümlerine 15 Mayıs 2025 Günün Fırsatları

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
15.05.2025 - 15:35

Trendyol'da gördüğünüz o göz alıcı indirimli ürünler, Hepsiburada'nın kaçırılmaması gereken kampanyaları ve Amazon'un birbirinden cazip fırsatları... 15 Mayıs 2025 tarihinde piyasada hangi ürünler indirimde olduğunu merak ediyor musunuz? Samba'nın rahat ve şık ayakkabılarından, Prada'nın büyüleyici parfümlerine kadar birçok ürün, bugünün fırsatları arasında yer alıyor. Bu özel indirimlerle kaliteli ürünleri uygun fiyatlara alabilir, hem bütçenizi koruyabilir hem de ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz. Bu fırsatları kaçırmayın, alışverişin keyfini çıkarın!

Bu içerik 15.05.2025 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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1. Amazon’da indirimde olan Acer Nitro V 15, sizi bekliyor!

1. Amazon’da indirimde olan Acer Nitro V 15, sizi bekliyor!

Oyun tutkunları, bu fırsatı kaçırmayın! Amazon’da indirimde olan Acer Nitro V 15, Intel i7-13620H işlemci, 16 GB DDR5 RAM ve 512 GB M.2 NVME SSD ile müthiş bir performans sunuyor. 15.6 inç Full HD 144Hz ekran ve GeForce RTX 4050 6 GB ekran kartıyla oyun keyfinizi zirveye taşıyacak! Hemen sepete atın, bu gaming canavarı sizi bekliyor!

Acer Nitro V 15 ANV15-51 Dizüstü Oyuncu Bilgisayarı

2. Amazon’da indirimde olan adidas Samba OG, hem şık hem rahat tasarımıyla günlük kullanımın yıldızı!

2. Amazon’da indirimde olan adidas Samba OG, hem şık hem rahat tasarımıyla günlük kullanımın yıldızı!

Stilinize retro bir dokunuş katmak ister misiniz?  Klasik sneaker modasını ayaklarınıza taşıyan bu ayakkabı, her kombininize uyum sağlayacak. Hızlıca alın, bu fırsat kaçmaz!

adidas Samba OG Günlük Spor Ayakkabı

3. Amazon’da indirimli fiyatıyla HP M141W, 20PPM hızında siyah beyaz baskı, tarama ve kopyalama özellikleriyle işlerinizi kolaylaştırıyor.

3. Amazon’da indirimli fiyatıyla HP M141W, 20PPM hızında siyah beyaz baskı, tarama ve kopyalama özellikleriyle işlerinizi kolaylaştırıyor.

Evde veya ofiste baskı işlerinizi hızlandırmak için harika bir seçenek!  Kompakt tasarımıyla yer kaplamayan bu çok fonksiyonlu yazıcıyı hemen keşfedin!

HP 7MD74A M141W Çok Fonksiyonlu Lazer Yazıcı

4. Amazon’da indirimde olan Calvin Klein çanta, siyah rengi ve tasarımıyla her anınıza eşlik edecek.

4. Amazon’da indirimde olan Calvin Klein çanta, siyah rengi ve tasarımıyla her anınıza eşlik edecek.

Şıklık ve zarafeti bir arada arayanlar, bu çanta tam size göre!  Hem günlük hem özel günlerde kullanabileceğiniz bu çantayı kaçırmayın, tarzınızı tamamlayın!

Calvin Klein Sculpted Slim LIM Kadın Çanta

5. Hepsiburada’da indirimde olan Vogue 5582-S güneş gözlüğü, şık tasarımı ve kaliteli lensleriyle gözlerinizi hem koruyor hem de stilinizi tamamlıyor!

5. Hepsiburada’da indirimde olan Vogue 5582-S güneş gözlüğü, şık tasarımı ve kaliteli lensleriyle gözlerinizi hem koruyor hem de stilinizi tamamlıyor!

Yazın enerjisini tarzınıza taşımak ister misiniz? Her yüz tipine uyum sağlayan bu gözlüğü hemen kapın, güneşli günler sizi bekliyor!

Vogue 5582-S 316773 53-0 Güneş Gözlüğü

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6. Hepsiburada’da indirimli fiyatıyla Fissler Vitaquick Glossy 6 litrelik düdüklü tencere, hızlı ve lezzetli yemekler için ideal.

6. Hepsiburada’da indirimli fiyatıyla Fissler Vitaquick Glossy 6 litrelik düdüklü tencere, hızlı ve lezzetli yemekler için ideal.

Mutfakta zaman kazanmak isteyenler, bu fırsat tam size göre!  Sağlam yapısı ve kolay kullanımıyla mutfağınızın yıldızı olacak, hemen sepete ekleyin!

Fissler Vitaquick Glossy Düdüklü Tencere 6 Litre

7. Hepsiburada’da indirimde olan Calvin Klein Truth EDT 100 ml, ferah ve maskülen notalarıyla her anınıza şıklık katıyor.

7. Hepsiburada’da indirimde olan Calvin Klein Truth EDT 100 ml, ferah ve maskülen notalarıyla her anınıza şıklık katıyor.

Kendine özgü bir kokuyla fark yaratmak isteyenler, buraya! Bu ikonik erkek parfümünü uygun fiyata almak için acele edin, stoklar tükenmesin!

Calvin Klein Truth EDT 100 ml Erkek Parfümü

8. Hepsiburada’da indirimli Tefal Titanium Ingenio Preference tencere seti, dayanıklı yapısı ve çıkarılabilir saplarıyla kullanım kolaylığı sunuyor.

8. Hepsiburada’da indirimli Tefal Titanium Ingenio Preference tencere seti, dayanıklı yapısı ve çıkarılabilir saplarıyla kullanım kolaylığı sunuyor.

Mutfakta pratiklik ve kalite arayanlar için harika bir seçenek! Kompakt tasarımıyla yer tasarrufu sağlayan bu seti hemen keşfedin, yemek yapmak artık daha keyifli!

Tefal Titanium Ingenio Preference Küçük Tencere Set

9. Trendyol günün fırsatlarında bugün Bioderma güneş kremlerinde indirim var!

9. Trendyol günün fırsatlarında bugün Bioderma güneş kremlerinde indirim var!

Photoderm XDefense 679 TL özel fiyat fırsatı! Seçili ürünlerde kupon fırsatları! Mağazayı takip et 60 TL kupon kazan!

Bioderma Photoderm XDefense Spf50+ Tüm Cilt Tipleri Antioksidan Etkili Akışkan Güneş Kremi Renksiz 40 ml

10. Trendyol indirim günlerinde Prada kozmetik ürünlerinde de indirim var!

10. Trendyol indirim günlerinde Prada kozmetik ürünlerinde de indirim var!

%30'a varan indirimli fiyatlara ek LUXE200 kodu ile 1500 TL üzeri alışverişlerde 200 TL indirim fırsatı!

Prada Paradoxe Eau De Parfum 30 ml

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11. Trendyol indirim günlerinde The Bath Factory ürünlerinde indirim!

11. Trendyol indirim günlerinde The Bath Factory ürünlerinde indirim!

The Bath Factory de 4 al 3 öde kampanyası var.

THE BATH FACTORY Nemlendirici Ve Besleyici Liberty Duş Jeli 400 ml

12. Trendyol'da bugün Philips marka ürünlerde indirimler var!

12. Trendyol'da bugün Philips marka ürünlerde indirimler var!

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Sena YİĞİT
Sena YİĞİT
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