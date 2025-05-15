Bugün İndirimde Neler Var? Samba Ayakkabılardan Prada'nın Parfümlerine 15 Mayıs 2025 Günün Fırsatları
Trendyol'da gördüğünüz o göz alıcı indirimli ürünler, Hepsiburada'nın kaçırılmaması gereken kampanyaları ve Amazon'un birbirinden cazip fırsatları... 15 Mayıs 2025 tarihinde piyasada hangi ürünler indirimde olduğunu merak ediyor musunuz? Samba'nın rahat ve şık ayakkabılarından, Prada'nın büyüleyici parfümlerine kadar birçok ürün, bugünün fırsatları arasında yer alıyor. Bu özel indirimlerle kaliteli ürünleri uygun fiyatlara alabilir, hem bütçenizi koruyabilir hem de ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz. Bu fırsatları kaçırmayın, alışverişin keyfini çıkarın!
Bu içerik 15.05.2025 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”
1. Amazon’da indirimde olan Acer Nitro V 15, sizi bekliyor!
2. Amazon’da indirimde olan adidas Samba OG, hem şık hem rahat tasarımıyla günlük kullanımın yıldızı!
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4. Amazon’da indirimde olan Calvin Klein çanta, siyah rengi ve tasarımıyla her anınıza eşlik edecek.
5. Hepsiburada’da indirimde olan Vogue 5582-S güneş gözlüğü, şık tasarımı ve kaliteli lensleriyle gözlerinizi hem koruyor hem de stilinizi tamamlıyor!
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7. Hepsiburada’da indirimde olan Calvin Klein Truth EDT 100 ml, ferah ve maskülen notalarıyla her anınıza şıklık katıyor.
8. Hepsiburada’da indirimli Tefal Titanium Ingenio Preference tencere seti, dayanıklı yapısı ve çıkarılabilir saplarıyla kullanım kolaylığı sunuyor.
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